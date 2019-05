Noruega logró histórica goleada por 12-0 sobre Honduras en Mundial Sub 20 de Polonia [VIDEO]

El Mundial Sub 20 de Polonia dejó un sorpresivo y abultado resultado, la que ha terminado metiéndose en los libros históricos de la competición. En la tercera y última fecha del Grupo C del torneo, la Selección de Noruega necesitaba de una victoria sobre Honduras para mantener las esperanzas de seguir adelante, situación que terminó consiguiendo con el contundente 12-0.

La histórica catarata de goles de Noruega ya se presagiaba desde el inicio de las acciones, pues en solo 30 minutos de juego ya goleaban por 3-0. El goleador Erling Braut Haland se hizo presente con un doblete (7’ y 20’), mientras que Leo Ostigard (30’) estiró la ventaja. La Selección de Honduras Sub 20 no tenía respuesta, más bien apelaba al juego rudo y antes del descanso recibieron dos goles más.

Noruega 12-0 Honduras (FT) - Segunda mayor paliza en fases finales de la Copa del Mundo (hombres, cualquier categoría), solo por detrás del España 13-0 Nueva Zelanda de 1997 (sub-17). Hasta hoy, la mayor victoria en un sub-20 databa de 1997 (Brasil 10-0 Bélgica). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 30 de mayo de 2019

Erling Braut Haland anotó de penal a los 36’ y volvió a aparecer a los 43’. El goleador que no había celebrado en el Mundial Sub 20 ya sumaba cuatro anotaciones en un partido y buscaba más. En la segunda parte, la Selección de Noruega Sub 20 salió con el mismo hambre goleador y terminó por celebrar la categórica victoria. Jens Hauge anotó el 6-0 tras reiniciarse las acciones.

Luego, Erling Braut Haland también se mete en la historia del Mundial Sub 20 al conseguir anotar 9 goles en un solo partido (50’; 67’; 77’; 88’ y 90’). Además de la anotación de Eman Markovic (82’), los hinchas de Noruega terminaron por celebrar el contundente 12-0, que la FIFA destacó a través de su página web.

Se llama Erling Braut Håland y acaba de marcar 9 goles en un partido de la Copa del Mundo (sub-20). Si, NUEVE CHICHARROS. pic.twitter.com/vklMKLRirc — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 30 de mayo de 2019

“Noruega no tuvo piedad frente a Honduras y los despidió de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019 con la máxima goleada en la historia de la competición (12-0)”, destacaron. Sin duda, un resultado difícil de olvidar. El entrenador Pal Arne Johansen estará a la expectativa para ver si Noruega supera la fase de grupos, pues solo 4 de los 6 mejores terceros avanzan.