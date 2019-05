Steven Gerrard esta de cumpleaños, recuerda sus mejores logros con el Liverpool [VÍDEO]

Hoy es una fecha especial para Liverpool y para el mundo del fútbol, hoy el legendario jugador de los 'Reds', Steven Gerrard, está cumpliendo años. A puertas de jugarse una nueva edición de la final de la Champions League,es imposible no recordar el 'Milagro de Estambul'.

Un encuentro donde Liverpool demostró que no 'camina sólo', lo hace de la mano de su hinchada y de su histórico capitán,Steven Gerrard. Cuando las adversidades estaban en contra de los 'Reds' y la razón señalaba que la remontada era imposible.

Pero el equipo dirigido por Rafa Benítez demostró lo imposible. Aquél 25 de mayo del 2015, Steven Gerrard lideró a los 'Reds' construir una de las etapas más gloriosas de su historia. Esta fue la última vez que Liverpool levantó la 'Orejona'.

Pero su historia con los reds no se envuelven en una sola campaña,disputó 749 partidos con aquella camiseta que de niño soñó defender. "Abran mis venas y sangraré el rojo del Liverpool, en Anfield conocí mi primer amor y fue mi segunda casa”, escribió el Gerrad en Mi Autobiografía (2007).

Así se puede resumir el amor incondicional que siente Steven por la camiseta de Liverpool, equipo que debutó en 1988 y se convirtió en el capitán más joven de los 'Reds', es el tercer jugador con más partidos disputados con los rojos. Números que ratifican lo que significa Gerrard para Anfield.

¡Feliz cumpleaños 39, Steven Gerrard! 🎂🥳



Uno de los más grandes futbolistas ingleses de los últimos 25 años. ¿Es tu mediocampista 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 preferido? pic.twitter.com/dY5XbPuUxY — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 30 de mayo de 2019

“Cuando un club como el Madrid se interesa por ti es halagador. Dos veces en mi carrera tuve opciones de fichar por el Madrid, pero las rechacé. Por la conexión con el club de mi ciudad natal. No sé si algún día me arrepentiré de no haber tenido un cambio de aires, aunque pienso que me habría arrepentido más de haberme ido”, señaló el volante, cuando le preguntaron porque no aceptó la oferta de los galácticos.

Uno de los mejores mediocampistas de los últimos años; 10 títulos con Liverpool. #CumpleSports Steven Gerrard. pic.twitter.com/9bo6cR96CR — VarskySports (@VarskySports) 30 de mayo de 2019

Los hinchas de los 'Reds' sueñan con ver a Gerrard dirigiendo a Liverpool, por el momento, el volante es el entrenador de Rangers de la primera división de Escocia.