Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO: por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia

29 May 2019 | 19:59 h

Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia a las 11:00 a.m. (hora peruana) desde el estadio Widzew Łódź. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO se miden en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Polonia en donde ambas selecciones, ya clasificadas para la siguiente etapa, buscarán quedarse con el primer puesto al ser líderes con seis unidades cada una.

#Sub20 | 📽️ Imágenes del partido de fútbol informal realizado hoy en la cancha TS Unii Lubelskiej previo al encuentro de este jueves 30/5 ante @NZ_Football en Lodz. pic.twitter.com/RYvA81lA1U — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 29, 2019

Los 'charrúas' vienen teniendo una gran participación en el Mundial Sub 20 ya que en el debut, vencieron con autoridad a Noruega gracias a los goles de Darwin Núñez, Francisco Ginella y Brian Rodríguez, descontando para los europeos Christian Dahle.

#Sub20 | En la cena de esta noche la delegación de @Uruguay celebró junto a Gustavo Ferreyra su cumpleaños número 47. pic.twitter.com/FgWCDDOplr — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 29, 2019

En su siguiente compromiso, Uruguay ratificó lo hecho ante Noruega y se impuso por 2-0 a Honduras con buenas actuaciones de Nicolás Schiappacasse y Darwin Núñez, sellando su pase a los octavos de final.

Ahora los dirigidos por Gustavo Ferreyra buscarán sumar una nueva victoria y mantenerse invictos para así, cerrar con puntaje perfecto la fase de grupos.

Por el lado de Nueva Zelanda, los 'all whites' también atraviesan un gran momento en el Mundial Sub 20 y tienen la misma cantidad de triunfos que Uruguay solo que con una mejor diferencia de goles tras haber vapuleado 5-0 a Honduras y ganado 2-0 a Noruega.

From ball boy to ball-playing hero – The unique #U20WC journey of New Zealand’s Ben Waine 🇳🇿



👉 https://t.co/oqbecGuEAh pic.twitter.com/m7dnVi3ifq — FIFA.com (@FIFAcom) May 29, 2019

Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE | Posibles alineaciones

XI Uruguay: Israel; Busquets, Méndez, Cáceres, Aráujo; Rodríguez, Acevedo Ginella, Schiappacase, Rodríguez; Nuñez.

XI Nueva Zelanda: Woud; Elliott, Stanger, Pijnaker, Cacace; Waine, Bell, Stensness, Just, Singh; McCowatt.

Uruguay vs. Nueva Zelanda | en vivo | horarios del partido

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.