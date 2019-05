México vs Ecuador EN VIVO: por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Polonia

México vs Ecuador EN VIVO | Este miércoles 29 de mayo por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20. El duelo está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) en el estadio GOSIR y será transmitido ONLINE vía DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, e incidencias del minuto a minuto por Líbero.pe.

México vs Ecuador se ven las caras en un verdadero partidazo de pronóstico reservado debido a que ambas selecciones necesitan ganar sí o sí si quieren seguir en el Mundial Sub 20 de Polonia en donde el 'tri' es el colero absoluto del grupo y tratará de clasificar como uno de los mejores terceros.

México Sub 20 no la pasa nada bien en tierras europeas ya que en su debut fue derrotado por Italia con goles de Davide Fratessi y Luca Ranieri, anotando el tanto del descuento Roberto de la Rosa.

Los aztecas esperaban recomponerse de aquella caída. Sin embargo, Japón Sub 20 estuvo en una gran noche y terminaron goleando a México Sub 20 por un contundente 3-0. A pesar de no sumar punto alguno, el 'tri' mantiene su chance intacta de pasar.

Resulta que en este Mundial Sub 20, el reglamento FIFA señala que los cuatro mejores terceros de la fase de grupos pasarán a octavos de final, por lo que el DT mexicano Diego Ramírez espera lograr el milagro ante los norteños.

Por el lado del conjunto sudamericano, Ecuador Sub 20 también necesita quedarse con los tres puntos para pasar a la siguiente etapa. A pesar de tener una unidad, el empate no le basta ya que Japón tiene cuatro unidades y cuenta con una mejor diferencia de goles.

México vs Ecuador | Probables alineaciones

México: Higuera; Álvarez, Sepúlveda, León, Cárdenas; Lainez, López, Orona; De la Rosa, Macías y Lozano.

Ecuador: Ramírez; Espinoza, Mina, Vallecilla, Palacios; Plata, Cifuentes, Alcivar, Alvarado; Rezabala y Campana.

Horarios del partido Ecuador vs México

Ecuador: 11:00

Colombia: 11:00

Perú: 11:00

Argentina: 13:00

Chile: 12:00

España: 18:00

Ciudad de México: 11:00

New York: 12:00

Canales del México vs Ecuador

Ecuador: 11:00 hrs: Canal UNO, CNT Ecuador y DIRECTV Sports

Argentina: 13:00 hrs: DIRECTV Sports

Colombia: 11:00 hrs: DIRECTV Sports

Estados Unidos: 9:00 hsr PT- 12:00 ET DirecTV Sports (610 y 1610) para toda Latinoamérica

México: TDN y Canal 5

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el México vs Ecuador por el Mundial Sub 20?

El México vs Ecuador EN VIVO será transmitido a través de DIRECTV Sports desde las 7:30 p.m. Puedes seguir el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20 vía Líbero.pe.