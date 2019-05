Cristiano Ronaldo comparte su amistad con Neymar en redes [VIDEO]

A pesar que Cristiano Ronaldo y Neymar se enfrentaron en varias ocasiones cuando jugaban para el Real Madrid y Barcelona, la rivalidad que tenían ambos en los encuentros parece haber quedado en el verde. La relación entre el portugués y el brasileño sería más amical de lo que se pensaba.

'CR7' y 'Ney' fueron invitados por la Sociedad Francesa de Radiotelefonía (SFR) para protagonizar un comercial que viralizó Ronaldo en redes sociales. En el clip se puede apreciar a los dos cracks realizando dominadas con el balón, mientras se pasaban el esférico el uno al otro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que puso Cristiano en su publicación, refiriéndose a Neymar. "Hice un nuevo amigo mientras grababa el nuevo comercial de la SFR", escribió el cinco veces Balón de Oro en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo se enfrentará con la selección portuguesa ante Suiza por el Final Four de la Liga de Naciones, mientras que 'Ney' se encuentra concentrando con la selección brasileña para la Copa América 2019, torneo que se disputará en su país.

I made a new friend while shooting the new @SFR TV commercial 😉 pic.twitter.com/ULsrOom4gH