José 'La Perla' Reyes: El recordado capítulo con tinte 'racista' vivido con Luis Aragonés [VIDEO]

Un particular episodio se vivió el pasado 6 de octubre de 2004. Por aquel entonces, la Real Federación Española decidió designar a Luis Aragonés como seleccionador de la 'Furia Roja'. La entidad europea buscaba que la vasta experiencia del 'Sabio de la Hortaleza', sea inyectada en la nueva generación que renacía tras la fatídica participación en el Mundial de Korea-Japón 2002.

Fue entonces que don Luis empezó la difícil tarea de consolidar a jóvenes estrellas en la selección española. Tenían habilidades, pero mentalmente decaían ante las adversidades: allí se topó con José Antonio Reyes, a quien apodaban 'La Perla'. Aragonés conocía muy bien sus características y buscaba explotarlo al máximo.

La 'amena' charla inició con algunos movimientos raros. Aragonés buscaba el contacto cara a cara con su jugador. Reyes solo atinaba a reírse. "Debe ver las cosas con más luz, tener claridad. Dígale al negro que usted es mejor. Dígaselo de mi parte. Usted es mejor", refirió Aragonés. Por aquel entonces, 'La Perla' jugaba en Arsenal y ese 'negro', a quién se refería el entrenador español, era nada menos que Thierry Henry.

En conferencia de prensa, Reyes, tras ser consultado por el hecho, tomó con mucho humor el incidente. "He bailado pegado al mister. Ha sido un momento de cachondeo, de pasarlo bien, pero nada importante. Era un instante en el que el equipo se relajaba en un día que va a ser duro. Son cosas del equipo que deben quedar en el entrenamiento. Luis y yo sabemos a quien se refiere y ahí queda. Estaba chillando de cachondeo", refirió.

Aragonés recibió críticas de toda Inglaterra y salió a desmentir el tono racista por el que era acusado. "Soy ciudadano del mundo. No he querido molestar a nadie, simplemente le he hecho un comentario a Reyes para motivarle", explicó. Aunque sus palabras no cayeron nada bien en Francia, Aragonés nunca fue negligente con jugadores negros: Samuel Eto'o es uno de los que más cariño le ha rendido al 'Sabio de la Hortaleza'. Lo considera su padre futbolístico.