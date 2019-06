Mariano Díaz asegura que se quedará en el Real Madrid pese a los rumores de su salida

A pesar que se especuló con su inminente salida del Real Madrid, Mariano Díaz dejó entrever que seguirá una temporada más en el conjunto 'merengue'.

"¿Si me quedo? Sí, hasta que ganemos muchos títulos. Mi idea es seguir en el Real Madrid, en mi equipo. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí", dijo el delantero español de origen dominicano en entrevista Marca.

Asimismo, Mariano asegura que luchará por quedarse en las filas del conjunto 'merengue', al que considera "el mejor equipo del mundo".

"He luchado mucho para llegar el Real Madrid. He trabajado mucho, siempre he querido esto de pequeño y ahora que estoy aquí voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo", agregó el '7'.

Asimismo, el artillero no hace caso a las informaciones de prensa que lo incluyen en la lista negra de Zinedine Zidane.

"Ha sido una temporada difícil para todos. Y esto siempre es así. La prensa siempre está ahí en ese sentido y es una cosa que hay que aceptarla", declaró.

EL DATO

Mariano marcó cuatro goles en la última temporada: tres en La Liga y uno en la Champions League.