Rummenigge confesó que James Rodríguez pidió no seguir en Bayern Múnich

Confirmado. Bayern Múnich no ejecutará la opción de compra que tenía por James Rodríguez y el colombiano volverá a España para unirse a lo que será la pretemporada del Real Madrid.

El conjunto 'bávaro' debía pagar 45 millones de dólares a los 'merengues' luego de la cesión de dos temporadas si quería contar con los servicios del colombiano definitivamente. Lo curioso es que fue el propio jugador el que solicitó no continuar en Alemania.

"La decisión con James se ha tomado en principio. Estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que le pide al club que no ejecute la opción. En estas condiciones, no tiene sentido. Él quiere jugar, ser un jugador regular. Eso no está garantizado aquí. Personalmente lo lamento", declaró Karl-Heinz Rummenigge a Sport Bild.

La situación de James Rodríguez cambió con la llegada de el DT Niko Kovac, con el cual estuvo más tiempo en el banquillo que sobre el césped. Al final, el '10' regresará a Real Madrid luego de marcar 15 goles y 20 asistencias en 67 partidos con los teutones durante las últimas dos temporadas.

Sin embargo, la situación del zurdo no mejorará en España, ya que Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes y, por el contrario, piensa venderlo para hacer caja de cara a los futuros fichajes. De momento es Napoli el club más interesado en el 'colocho', aunque Juventus y PSG se mantienen atentos.

EL DATO

James Rodríguez ganó en Alemania dos Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopa de Alemania.