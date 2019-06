Paolo Guerrero: "Tenemos que estar enfocados con el objetivo que es la Copa América" [VIDEO]

La Selección Peruana venció 1-0 a su similar de Costa Rica en el estadio Monumental por duelo amistoso internacional por fecha FIFA y se reencontró la victoria. Uno de los jugadores que se mostró satisfecho por el triunfo de la 'Blanquirroja' fue Paolo Guerrero.

El atacante del Inter de Porto Alegre rescató la actitud de sus compañeros y mencionó que era importante darle una alegría a la hinchada peruana.

"Representar a mi país siempre es lindo, como ya lo dije. Lo más importante es que el grupo hizo un gran partido. Era ganar, pasar por una racha negativa en estos últimos amistosos, era ganar y ahora tenemos que estar todos enfocados con respecto al objetivo que tenemos que es la Copa América. Foco total en ese torneo y ahora tenemos el domingo un rival fuerte y esperemos irnos con triunfo que es lo más importante", declaró Guerrero para Movistar Deportes.

El 'Depredador' agregó lo siguiente: "Feliz de estar nuevamente con mis compañeros. No hemos perdido ese ritmo, pero igual me sentí bien. Nos conocemos entre todos. Como lo dije, hemos hecho un buen partido dentro de todo. Volver a juntarnos. Claro que cuesta un poco pero en líneas generales hicimos un buen partido".

Finalmente, Guerrero señaló que "el 'profe' me dijo si ya estaba listo y yo le dije que sí, pero no esperaba mi cambio. Me imaginé que iba a entrar los últimos 20', pero cuando me dijo que iba a entrar, tenía que estar preparado y listo para entrar".

Como se recuerda, tras la victoria sobre Costa Rica, la Selección Peruana sostendrá su último partido ante Colombia para después partir a tierras brasileñas.