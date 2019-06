Chile vs Estados Unidos EN VIVO por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino de Francia 2019

Chile vs Estados Unidos EN VIVO | Ambas escuadras se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino de Francia 2019, esto será en el Parque de los Príncipes en París. Este encuentro que estará cargado de adrenalina será transmitido vía DirecTV Sports y DirecTV Play, además podrás vivir el minuto a minuto del encuentro ONLINE a través de Libero.pe que te traerá los pormenores del magno evento deportivo.

El cuadro norteamericano llega firme al encuentro ante Chile, pues aterriza en París luego de haber superado categóricamente a Tailandia con un histórico resultado en este tipo de competencias, el número final fue 13-0, dándole de esa manera una paliza olímpica al cuadro tailandés, por ello, las chicas estadounidenses tienen la confianza plena de una posible victoria frente al cuadro chileno.

Pero esta hazaña no será tan fácil como parece, pues por su parte la Roja dará todo de sí a pesar de haber caído ante su similar de Suecia 0-2 en el debut de la Copa del Mundo, sin embargo, esto parece no influenciar en el rendimiento de las jóvenes quienes pondrán el pecho para afrontar a un Estados Unidos superior pero aún competitivo

El encuentro se jugará a las 11:00 a.m. (hora peruana) y hasta el momento, las probabilidades que tiene el cuadro de Estados Unidos para llevarse el triunfo en este partido, son de 93% según encuestas vía redes sociales y web, dejando un 5% de dudas por un posible empate, siendo solo un 2% quienes confían que el cuadro chileno podría llevarse la victoria.

Estados Unidos y Chile se encuentran en el Grupo F de naciones, compartiendo este espacio con Tailandia y Suecia, sin embargo, solo son el cuadro norteamericano y sueco quienes hasta el momento han podido arrebatar una victoria en la tabla de posiciones, por ello, Chile tiene el reto de tratar de vencer al gigante de Estados Unidos. ¿Lo logrará?

🏟️ #LaRojaFemenina hizo el reconocimiento del Parque de los Príncipes

✊ Este domingo nuestra selección va por el golpe ante #USA



Más Fotos ➡️ https://t.co/wZCoPuhCx9

📸 Carlos Vera/Comunicaciones ANFP #FIFAWWC #VamosChile #DareToShine pic.twitter.com/HuAwb3MVYl — Selección Chilena (@LaRoja) June 16, 2019

🙌 Incansable trabajo siguiendo a #LaRojaFemenina



🎙️📺💻 Los agradecimientos a la prensa que está en Francia cubriendo a nuestras guerreras en la #FIFAWWC pic.twitter.com/0mSKNzEsPj — Selección Chilena (@LaRoja) June 15, 2019



Estados Unidos vs. Chile | Mundial Femenino | Canales en el mundo para ver el partido

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN Deportes 1330, FOX Network

Chile: DIRECTV Play Deportes, Chilevisión, DIRECTV Sports Chile

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: Canal+ France, TMC

Italia: Sky Sport Mondiali, SKY Go Italia

México: Univision TDN, Televisa Deportes En Vivo

Estados Unidos vs. Chile | Mundial Femenino | Horarios en el mundo para ver el partido

Estados Unidos: 11:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Perú: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

El Salvador: 11:00 a.m.

Francia: 11:00 a.m.

Italia: 11:00 a.m.

México: 11:00 .am.