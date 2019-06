Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 24 de junio del 2019

Partidos de hoy Copa América 2019 lunes 24 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Chile vs Uruguay, Ecuador vs Japón. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en la Copa Bicentenario, el Mundial Femenino, la Copa Oro 2019, el Europeo Sub-21 y la Copa África. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos hoy 24 de junio

11:00 a.m. España vs Estados Unidos

3:30 p.m. Universitario vs Unión Huaral

6:00 p.m. Chile vs Uruguay

6:00 p.m. Ecuador vs Japón

Copa América 2019

Este lunes se define a los dos últimos clasificados a los cuartos de final. Chile ya está clasificado, pero quiere avanzar como primero del Grupo C y para ello debe vencer a Uruguay. En el otro partido, a Japón y Ecuador solo les basta el triunfo para clasificar como uno de los mejores terceros.

Copa Bicentenario

Universitario cierra la primera fecha de la Copa Bincentenario ante Unión Huaral. El equipo de Ángel Comizzo quiere emular al compadre Alianza Lima y arrancar con un triunfo el segundo torneo del año.

Mundial Femenino

Los octavos de final de Francia 2019 sigue su curso este lunes con el partido entre España y la vigente campeona Estados Unidos. En el otro duelo se enfrentarán Suecia y Canadá.

Copa Oro 2019

El torneo de selecciones de la Concacaf continúa este lunes con los atractivos duelos entre Bermudas y Nicaragua, y Haití contra Costa Rica.

Europeo Sub-21

En la fecha final de la fase de grupos, Francia y Rumania se juegan el pase a semifinales y la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ambas selecciones comparten el liderato del Grupo C con 6 puntos. El triunfo le da el pase a cualquiera a las 'semis' y clasifica a Italia como mejor segundo, pero el empate le da la clasificación a ambos. ¿Habrá pacto? Corren las apuestas.

Copa África

La Copa África sigue este lunes con tres partidos de la fase de grupos: Costa de Marfil vs Sudáfrica, Túnez vs Angola y Mali vs Mauritania.