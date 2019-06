España vs. Estados Unidos [EN VIVO] DirecTV Sports por el Mundial Femenino de Fútbol

Estados Unidos vs. España EN VIVO ONLINE | Las selecciones se enfrentarán por los octavos de finales de la Copa Mundial Femenina Francia 2019. El encuentro se vivirá desde el Estadio Auguste Delaune, del mismo país. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y DirecTV Play, sin embargo, Líbero.pe traerá todas las incidencias, goles, faltas, amonestaciones y más de lo que en este cotejo de talla internacional suceda.

Este encuentro será de vida o muerte para las chicas del cuadro español, pues irán con el afán de atrapar el triunfo para de esa manera lograr escalar hasta los cuartos de final del torneo futbolístico. Su participación en el Mundial de Francia no ha sido del todo bueno, por ello tienen la obligación de arrebatar este triunfo aunque en líneas generales el panorama no es muy alentador, esto al enfrentarse a quien hasta ahora se ha posicionado como un gigante en el torneo internacional.

Por otro lado se encuentra Estados Unidos, un equipo que ha sabido imponerse a quien se le paró enfrente, por ello, este encuentro por la disputa en los pases a los cuartos de final, puede tener ya un pronóstico adelantado. El cuadro de USA se tendrá que imponer ante España para asegurar más que una victoria.

Este torneo será transmitido en Perú por DirecTV Sports y DirecTV Play, sin embargo, la web del Diario Líbero tendrá los pormenores, incidencias, tarjetas amarillas y todo lo que suceda en el candente encuentro entre España y Estados Unidos. Además, este minuto a minuto estará acompañado de la mejor antesala del fútbol internacional.

