Uruguay venció 1-0 Chile y quedó líder del Grupo C en la Copa América 2019

La primera etapa de la Copa América 2019 llegó a su fin hoy lunes y terminó con una Selección Uruguaya líder de su respectivo grupo (C) con 7 puntos. Y es que la ‘Celeste’ no sucumbió ante su similar de Chile y ganó por la mínima diferencia tras un golazo de cabeza de Edinson Cavani en la recta final del partido.

El encuentro en sí no fue el más vistoso, ya que ambos ya se habían clasificado previamente. Sin embargo, los dos equipos comenzaron con el “cuchillo entre los dientes”, pero faltó eficacia en los últimos metros de cara al área. Además, los dos conjuntos priorizaron mantener el cero.

La ‘Roja’ comenzó mejor y tuvo a Alexis Sánchez como principal figura junto a un Charles Aránguiz que se movilizó por todo el mediocampo ante la ausencia de Arturo Vidal. Los chilenos intentaron por las bandas y probaron con varios remates al arco fuera del área que Muslera supo responder con comodidad.

Los ‘Charrúas’ tuvieron la opción más clara a los 20 minutos debido a que aprovechó una mala comunicación entre portero-defensa y se llevó a Arias. Pero al final se “llenó de pelota” y el gurdameta ‘mapochino’ se recuperó. De Arrascaerta fue el cerebro del cuadro uruguayo y de sus pies nacieron las mejores jugadas.

Así se fueron al descanso, con un empate cero a cero. Al inicio del tramo complementario, Óscar Washington Tabárez hizo un cambio para darle aire al mediocampo de su equipo y mandó a la cancha a Nahitan Nández en lugar de Nicolás Lodeiro, quien anduvo medio desaparecido.

Chile también hizo un cambio obligado. Y es que Gary Medel tuvo que dejar el campo tras sentirse e Igor Lichnovsky lo reemplazó. Ambas selecciones retrocedieron algunos metros y atacaron solamente con disparo lejanos que no tuvieron mucho peligro. Además, el juego se tornó brusco con muchas faltas.

A falta de veinte minutos, el zaguero José María Giménez hizo una jugada de campeonato porque sacó la pelota en la raya del arco tras un cabezazo de Aranguiz. El cotejo parecía estar destinado a quedar en cero, pero Edinson Cavani demostró porque le llaman "matador" y anotó de cabeza a poco para el final.

Sigue todas las incidencia del partido entre Chile y Uruguay en el Estadio Maracaná.

¡Fin del partido!

88' Cavani queda tirado sobre el césped tras disputar una dividida con un jugador chileno.

GOOOOL

81' ¡Golazo de Edinson Cavani! Jonathan Rodríguez saca un centro que el 'Matador' remata de cabeza y la pelota se mete en el arco de Arias.

71' Giovanni Gonzalez es amonestado con tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Alexis Sánchez.

68' ¡SALVÓ EN LA RAYA! Cabezazo de Aranguiz que José María Giménez salta y la saca del arco en la línea del arco.

59' De Arrascaeta remata fuera del área al ras y Arias se queda con la pelota.

56' ¡CASI! Eduardo Vargas mete un pase de taco y Lichnovsky no consigue conectar en el área chica.

53' Cambio en Chile: Gary Medel se va sentido y en su lugar entra Igor Lichnovsky.

48' ¡PASÓ CERCA! Alexis Sánchez prueba al arco con un derechazo que sale acariciando el travesaño.

47' Diego Godín cabecea en el área, pero Arias se queda con el esférico.

46' Cambio en Uruguay: Se retiró Nicolás Lodeiro y entró Nahitan Nández.

42' Martín Cáceres cabecea en un tiro de esquina y la pelota sale rozando el larguero.

38' Tremendo centro de Aranguiz para Alexis Sánchez, pero aparece Godín para sacar la pelota del área.

22' ¡UFFFFF! De Arrascaerta manda un centro que Godín no logra cabecear tras un providencial cruce de Jara.

20' ¡LA TUVO SUÁREZ! De Arrascaerta gana una dividida y el rebote le queda al delantero uruguayo, que se lleva al portero, pero se demora y Arias la manda al córner.

18' De Arrascaeta disparó al borde del área y mandó la pelota por encima del arco.

15' Uruguay se ha recuperado un poco e intenta tener la pelota.

10' Charles Aranguiz saca un latigazo que Muslera logra a las justas atajar.

6' Alexis Sánchez saca un bombazo fuera del área que se va por arriba del travesaño.

1' ¡Comenzó el partido Chile vs Uruguay en el Estadio Maracaná!

- Himno Nacional de Chile.

- Himno Nacional de Uruguay.

- Salen las selecciones de Chile y Uruguay.

- ¡Atención! Los futbolistas de Chile y Uruguay ya se dirigen hacia los vestuarios.

- Ahora lo hacen los seleccionados de Uruguay.

- Ingresa el resto de jugadores de la selección de Chile.

- Fernando Muslera comenzó los trabajos en el césped del Maracaná.

- 41 victorias de Uruguay, 19 de Chile y 18 empates.

- En Copa America: 18 victorias para Uruguay, 7 para Chile y 4 empates.

- El dato: hace 3 partidos que Chile no cae ante Uruguay en la Copa América 2019.

- En noviembre de 1971 se dio la goleada más abultada a favor de Chile en la Copa Juan Pinto Durán donde la roja ganó 5-0.

- Las goleadas más abultadas: La primera, 5-0 a favor de Uruguay en 1924 y, luego, un 6-1 en el Sudamericano de 1942 y un 6-0 en 1947 en Guayaquil, Todas a favor de La Celeste.

- El conjunto chileno tuvo que esperar 14 encuentros para vencer por primera vez al equipo uruguayo en un partido oficial. En enero de 1937 se registra la primera victoria 3-0 a favor de Chile en el Campeonato Sudamericano de Argentina.

- El último partido que disputaron Chile y Uruguay en la Copa América ocurrió precisamente un 24 de junio, pero del 2015. La Roja venció por la mínima diferencia y, posteriormente, alcanzó el título sudamericano.

- En la historia de la Copa América, Chile y Uruguay se han visto las caras en 29 partidos desde 1910. El balance es favorable para la Celeste con 19 victorias, 3 empates y 7 derrotas contra La Roja.

- El ganador enfrentaría a Perú (3 del Grupo A) en los cuartos de final de la Copa América; mientras que el perdedor lo hará frente a Colombia (1 del Grupo B).

- Chile cuenta con seis puntos y es el líder del grupo C.

- Uruguay cuenta con cuatro puntos y es segundo del grupo C.

- El vestuario de Uruguay.

- Así fue la llegada de Uruguay.

- El vestuario de Chile.

Chile: Gabriel Arias; Gonzalo Jara, Gary Medel, Guillermo Maripán; Paulo Díaz, Pedro Pablo Hernández, Erick Pulgar, Óscar Opazo, Charles Aránguiz; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Giovanni González; Giordan De Arrascaeta, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

- ¡Bienvenido a la cobertura del partido Chile vs Uruguay!

El partido entre Uruguay vs Chile será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público chileno lo hará a través de los canales de Canal 13 -o Teletrece-, TVN, Canal del Fútbol (CDF HD) y DirecTV.

Los canales VTV, Vera + -o Ver Más-, NS Eventos HD, TCC Canal 10 y Monte Carlo TV Canal 4, DirecTV y Teledoce tendrán la cobertura especial para el Uruguay vs Chile; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

Edinson Cavani, gran socio de Luis Suárez en la ofensiva Celeste, afirmó el último sábado que la selección de Uruguay saldrá a vencer a la de Chile el próximo lunes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para conquistar el primer lugar del Grupo C sin importar cuál podría ser su rival en cuartas de final de la Copa América.

"Cuando entras a la cancha sólo quieres ganar y después del final del partido comienzas a preocuparte con el futuro rival", afirmó el atacante del París Saint Germain francés en una rueda de prensa este sábado al ser interrogado sobre si a Uruguay le interesaría salir primero o segundo del Grupo C.

"Fuera de la cancha, los periodistas y los aficionados pueden especular lo que sería mejor, pero el futbolista lo que quiere es ganar en la cancha", agregó el delantero referencia de Uruguay, selección con la que ha marcado 47 goles en 111 partidos en once años.

Uruguay, el mayor vencedor de la Copa América, con quince títulos, ya había perdido al centrocampista Matías Vecino, quien sufrió una lesión muscular en la victoria por 4-0 sobre Ecuador; tuvo que despedirse de la Copa América y no pudo ser sustituido ya que el reglamento no lo permite.

Asimismo, Laxalt sufrió una distensión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha pero sin rotura de fibras, por lo que podrá ser aprovechado en las instancias finales de la Copa América, si Uruguay avanza a semifinales o a la final, y por eso fue mantenido en el equipo.

Chile se prepara con Alexis y Vidal para el partido ante Uruguay

Alexis Sánchez y Arturo Vidal participaron este domingo en el último entrenamiento de Chile antes del partido del lunes con Uruguay por el primer lugar del Grupo C de la Copa América pese a que ambos son dudas para el compromiso por lesiones.

Los dos jugadores, máximos referentes de Chile, participaron normalmente de la práctica que se realizó en la noche de este domingo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y despejaron las dudas sobre su actual estado físico por lo que estarán disponible par enfrentar a Uruguay.

Sánchez, cuya situación es considerada más delicada, corrió en diferentes ritmos sin dificultades y tan sólo dejó ver algunas molestias cuando tocaba el balón con la pierna izquierda, en la que sufrió un esguince en el tobillo.

Pese a la normalidad que mostraron, ambos serán evaluados nuevamente en la mañana del lunes antes de ser confirmados para el partido entre Uruguay y Chile.

Hora de Montevideo y hora de Santiago ver hoy partido Chile vs Uruguay

Perú: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (sábado 24 de junio)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 12.00 p.m. (sábado 24 de junio)

Francia: 12.00 p.m. (sábado 24 de junio)

Alemania: 12.00 p.m. (sábado 24 de junio)

Portugal: 12.00 p.m. (sábado 24 de junio)

Holanda: 12.00 p.m. (sábado 24 de junio)

Inglaterra: 11.00 p.m.

Apuestas y pronósticos Uruguay vs Chile EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Bwin

Chile: 3.60

Empate: 3.25

Uruguay: 2.15

Casa de apuestas: Timberazo

Chile: 3.47

Empate: 3.17

Uruguay: 2.10

Casa de apuestas: Te Apuesto

Chile: 3.50

Empate: 3.30

Uruguay: 2.10

Casa de apuestas: Betsson

Chile: 3.65

Empate: 3.40

Uruguay: 2.15

Casa de apuestas: Inkabet

Chile: 3.60

Empate: 3.40

Uruguay: 2.15

Tabla de Posiciones Grupo C Copa América Uruguay vs Chile

Grupo A

Brasil: 7 puntos

Venezuela: 5 puntos

Perú: 4 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 9 puntos

Argentina: 4 puntos

Paraguay: 2 puntos

Qatar: 1 punto

Grupo C

Chile: 6 puntos

Uruguay: 4 puntos

Japón: 1 punto

Ecuador: 0 puntos

Alineaciones y Formaciones Uruguay vs Chile EN VIVO Copa América

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández), José Pedro Fuenzalida; Alexis Sánchez (Junior Fernández) y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el brasileño Raphael Clauss auxiliado en las bandas por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Kléber Lucio Gil.

Estadio: Maracaná Río de Janeiro.