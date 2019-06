PSG ofrece 50 millones y a un crack por Gianluigi Donnarumma

El PSG se encuentra en la búsqueda de un portero nuevo, luego de la salida de Gianluigi Buffon, el cuadro parisino está obligado a encontrarle un reemplazo y ya tendría en la mira al joven portero del Milán de Italia.

Gianluigi Donnarumma , se habría convertido en la nueva obsesión del gigante de Francia, que estaría dispuesto a hacer un trueque y darle a Areola, que salió campeón del mundo con su selección en el mundial pasado, con tal de hacerse del italiano.

Pero eso no sería todo, para hacer más irresistible la oferta, el París le ofrecería 60 millones de euros al Milan, tomando en cuenta que en la actualidad el portero francés tiene un valor menor en el mercado que el guardameta italiano. así lo informa la Gazzeta dello Sport.

Los franceses han adoptado una nueva filosofía y quieren apostar por futbolistas jóvenes que cuenten con un futuro prometedor, así estos puedan alcanzar su máximo nivel en la entidad parisina, tal como fue el caso de Kylian Mabppé.

