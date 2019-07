Estados Unidos vs Holanda EN VIVO vía Directv y Univision en la final del Mundial Femenino 2019

Estados Unidos vs Holanda EN VIVO vía Directv Sports y Univision este domingo 7 de julio desde las 10:00 a.m. (hora peruana) por la final del Mundial Femenino 2019. El encuentro se jugará en el Parc Olympique Lyonnais y será transmitido por la señal de UnivisionTDN, Televisa, Fox Network, Sky Sport y SporTV. Sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Estados Unidos Femenina busca seguir estirando la supremacía que ostenta en esta clase de torneos. De las siete competiciones mundiales en la categoría femenina, la representación norteamericana logró levantar el trofeo en tres, la más ganadora y ahora, por su magnífico presente, es la favorita a ganarla de nuevo, tal como lo hizo en el torneo anterior realizado en el 2015.

¡Se cierra el 2018 con victoria! 🇺🇸



La #USWNT arrancará el año mundialista con una racha de 28 partidos sin perder.pic.twitter.com/pBO3TuwrZH — U.S. Soccer Español (@ussoccer_esp) 13 de noviembre de 2018

El nivel del combinado norteamericano es óptimo, logrando victorias en cada una de sus seis presentaciones en la presente Copa del Mundo Femenina Francia 2019. Sin embargo, su amplio dominio ante sus rivales se ha visto algo mermado con el avance de las etapas. Los detalles ya vienen siendo pulidos a detalles por la entrenadora Jillian Ellis.

Venció 2-1 a España, Francia e Inglaterra, de forma ajustada, siendo los únicos partidos en los que la portería que defiende Alyssa Naeher fue vencida. La defensa de Estados Unidos ha sido impenetrable, mientras que en ataque también son de temer: Alex Morgan es la goleadora del mundial con 6 anotaciones y 3 asistencias, mientras que Megan Rapinoe la sigue con 5 y 2.

La Selección de Holanda Femenina también mantiene el invicto, soñando con la posibilidad de lograr su primer título en esta categoría. Si bien, las dirigidas por Sarina Wiegman no aparecen como las favoritas a levantar el trofeo, pero su creciente funcionamiento la convierten en un rival de temer. El último partido fue muy duro para ‘Las Leonas’, que superaron por la mínima diferencia a Suecia.

Tras un 0-0 en los 90 minutos regulares, la Holanda femenil se impuso en el tiempo extra, con gol de Jackie Groenen, quien se desempeña como delantera en el Manchester United. La defensa de Estados Unidos tendrá que tener un especial cuidado Vivianne Miedema (Arsenal), que lleva 3 goles en la Copa del Mundo Femenina Francia 2019, mientras que Lieke Martens va 2. Partidazo.

El último partido Estados Unidos vs Holanda femenino se dio en el 2016, en condición amistosa. El resultado terminó a favor de las norteamericanas con un 3-1, mientras que en 2013 también chocaron, con el mismo desenlace. La representación holandesa buscará romper con la supremacía rival en los duelos directos y así darle una gran alegría a todos sus hinchas.

En unas horas conoceremos

a la campeona de la #FIFAWWC...



...y a las jugadoras galardonadas en Francia 2019 ⭐️ pic.twitter.com/quYNWprGJd — Copa Mundial Femenina de la FIFA (@fifacom_es) 7 de julio de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL ESTADOS vs HOLANDA EN VIVO ONLINE

XI Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Crystal Dunn; Julie Ertz, Rose Lavelle o Samantha Mewis, Lindsey Horan; Megan Rapinoe, Tobin Heath y Alex Morgan.

XI Holanda: Sari van Veenendaal; Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt, Dominique Bloodworth, Merel Van Dongen; Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse; Shanice van de Sanden, Lieke Martens o Jill Roord y Vivianne Miedema.

Árbitra: Stephanie Frappart (FRA)

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Chile por la gran final del Mundial Femenino 2019?

Perú: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 8:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m. (mediodía)

México: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

España: 5:00 p.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 (mediodía)

Uruguay: 12:00 a.m.

FINAL MUNDIAL FEMENINO 2019: CANALES ESTADOS UNIDOS vs HOLANDA EN VIVO ONLINE

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bélgica: Sporza Live, Canvas, La Deux

Brasil: SporTV, Band, SporTV Play

Canadá: TSN5, TSN3, TSN4, CTV, CTV GO, TSN GO, TSN1, RDS GO

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, Caracol HD2, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Teletica En Vivo, TD +

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: TF1, Canal+ France, TF1 Live

Alemania: ORF Sport Plus, ARD Das Erste, SRF zwei, DAZN

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Internacional: Eurovision Sports

Italia: Sky Sport Mondiali, RAI Due, RSI La 2, Rai Sport+ HD, RAI Sport 1, SKY Go Italia, RAI Play

México: UnivisionTDN, Nu9ve, Televisa Deportes En Vivo

Países Bajos: NPO 1, Canvas

Panamá: RPC Canal 4, TVMax 9

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: RTP2, RTP Play

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Gol

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Network, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

ESTADOS UNIDOS vs HOLANDA EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Estados Unidos vs Holanda, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.