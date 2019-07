Leonardo admite que Neymar podría regresar al Barcelona

Desde hace varias semanas se viene hablando de la posible vuelta de Neymar al Barcelona. Según apuntan desde Francia, el mismo jugador brasileño habría hablado con los dirigentes para dejar de ser parisino.

Incluso en Barcelona no niegan las informaciones por lo que cada vez los rumores aumentan de volver a ver a Neymar con la camiseta azulgrana.

Al respecto, el actual director deportivo del PSG, Leonardo, fue entrevistado por el medio francés 'Le Parisien' en donde reveló el tema contractual de la estrella de Brasil que no pudo estar en la Copa América 2019 a causa de una lesión.

"Neymar puede abandonar el PSG si hay una oferta conveniente para todas las partes, pero hasta la fecha no se sabe si alguien quiere comprarlo o a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso es seguro".

El exjugador que este año volvió al club francés, agregó que hay "contactos muy superficiales “ con el Barcelona aunque aclaró que “no han recibido ninguna oferta", pero no han visto que el cuadro catalán estuviera realmente en la posición de comprador.

Finalmente, Leonardo resaltó que "no puede revelar todos los detalles" y lo único claro es que "Neymar tiene contrato con el PSG por tres años". Al no haber nada concreto, no se puede discutir sobre el futuro del exatacante del Santos.

Como se recuerda, Neymar estuvo enfocado en apoyar a sus compañeros de la Selección Brasileña que el último domingo se consagraron como los nuevos campeones de la Copa América al vencer en la final a Perú en el mítico Maracaná.