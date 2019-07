Locos por 'CR7': Cristiano se unió a la pretemporada de la Juventus [VIDEO]

Juventus ya había dado inicio a su pretemporada 2019/20 bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Maurizio Sarri, pero el gran ausente era, hasta hoy, Cristiano Ronaldo.

El portugués se unió a sus compañeros esta mañana y desató la locura a las afueras de las instalaciones de la 'Vieja Señora', donde cientos de hinchas dijeron presente para saludar a su estrella y buscar obtener algún autógrafo y/o postal.

Cristiano Ronaldo pasó los exámenes médicos con total normalidad e inmediatamente saltó al "verde" para empezar con los trabajos físicos. Junto a él también llegó el francés Blaise Matuidi.

El delantero portugués saludó uno a uno a sus compañeros y charló brevemente con Sarri, quien reemplaza a Massimiliano Allegri.

👍's up if you're happy to see these two back! 😁 pic.twitter.com/DJkWXcPhW2