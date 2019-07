Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 14 de julio

Partidos de hoy domingo 14 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en Torneo Clausura 2019, Liga 2, Brasileirao, Liga Águila, Copa MX, Campeón de Campeones, Copa África de Naciones, MLS, Liga Pro, Copa Chile y Copa Argentina. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 14 de julio

Copa África de Naciones

11:00 a. m. Senegal vs Túnez

2:00 p. m. Argelia vs Nigeria

Copa Argentina

2:40 p. m. Huracán vs Godoy Cruz (dieciseisavos de final).

El Estadio Juan Domingo Perón será testigo para recibir la segunda ronda de la Copa Argentina 2019. Los locales volverán al ruedo tras un tiempo de inactividad, mientras que la visita llega para terminar con la irregularidad que lo invadió en la temporada pasada.

Torneo Clausura 2019 de Bolivia

2:00. p. m. Destroyers vs Nacional Potosí

2:00. p. m. Guabirá vs Jorge Wilstermann

2:30. p. m. Bolívar vs Oriente Petrolero

4:15. p. m. San José vs Aurora

6:30. p. m. Blomming vs The Strongest

El Torneo Clausura 2019 de la Primera División de Bolivia iniciará este domingo 14 de julio. El choque más atractivo se celebrará entre Blomming vs The Strongest, mientras que Bolívar aprovechará su localía para imponerse ante Oriente Petrolero que va por el golpe.

Brasileirao - Serie A

09:00 a. m. Flamengo vs Goiás

2:00 p. m. Athletico Paranaense vs Internacional

2:00 p. m. Corinthians vs Centro Sportivo Alagoano (CSA)

2:00 p. m. Cruzeiro vs Botafogo

5:00 p. m. Chapecoense vs Atlético Mineiro

Miguel Trauco - lateral izquierdo de la selección peruana - podría ser incluido dentro del once titular de Jorge Jesús para el duelo que sostendrá Flamengo vs Goiás por la jornada 10 del Brasileirao.

Copa Chile - Octavos de Final

11:00 a. m. Deportes Iquique vs Cobresal

2:00 p. m. Deportes Temuco vs U. de Chile

4:30 p. m. Unión La Calera vs Ñublense

7:00 p. m. Colo Colo vs Barnechea

El volante uruguayo nacionalizado Gabriel Costa tendrá una nueva oportunidad para convencer a la hinchada de Colo Colo cuando, por los octavos de final de la Copa Chile, el 'Cacique' se mida ante Barnechea. El equipo dirigido por Mario Salas parte como favorito.

Colombia Liga Águila - Torneo Clausura 2019

3:15 p. m. Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

5:00 p. m. Millonarios vs Envigado

5:30 p. m. América de Cali vs Alianza Petrolera

7:30 p. m. Independiente Medellín vs Patriotas

Liga Pro - Ecuador

12:00 p. m. Aucas vs El Nacional

4:15 p. m. Barcelona SC vs Macará

6:30 p. m. Guayaquil City vs Delfín.

Major League Soccer - MLS

2:55 p. m. Seattle Sounders vs Atlanta United

5:30 p. m. New York Red Bulls vs New York City

Los peruanos Raúl Ruidiaz y Alexander Callens podrían ser de la partida en una nueva jornada de la Major League Soccer tras haber afrontado con la 'Bicolor' la Copa América 2019.

Supercopa MX - Final

5:00 p. m. Cruz Azul vs Necaxa

El mediocampista de la selección peruana, Yoshimar Yotún, podría dar el grito de campeón con Cruz Azul: peleará el título de la Supercopa MX ante Necaxa.

Campeón de Campeones - México

8:00 p. m. Club América vs U.A.N.L

Liga 1 - Torneo Clausura

1:30 p. m. Deportivo Municipal vs FBC Melgar

4:00 p. m. Sport Boys vs Alianza Lima

La jornada dominical del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 la abrirá Deportivo Municipal ante FBC Melgar. La 'Franja' dio el 'batacazo' en la última fase del Torneo Apertura, pero los 'rojinegros' buscarán imponer su experiencia. Por su parte, Alianza Lima de Pablo Bengoechea quiere confirmar su postulación al título del segundo torneo del fútbol peruano y para ello tendrá que invadir el puerto de Sport Boys del Callao.