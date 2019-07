Matthijs de Ligt y sus razones para fichar por la Juventus

Matthijs de Ligt se convirtió luego de interminables negociaciones en el flamante fichaje de la Juventus para la siguiente temporada que empieza en agosto. El central holandés explica cuáles fueron los factores que priorizó para su aterrizaje en Turín.

"Me encanta como defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis modelos y referencias pasados son italianos: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea... Y podría seguir" manifestó el futuro capitán de la Selección de Holanda.

La Juventus no fue la única opción que tenía el joven jugador, pues también recibió ofertas del Barcelona y el PSG entre otros, al final la ‘Vechia Signora’ logró hacerse con los derechos de De Light luego de desembolsar 85 millones de euros (95 millones de dólares) al Ajax.

"Fue una decisión difícil. Tenía varias. Es importante saber cuánto jugaré y cuánto confía el club en mí, por eso la Juventus me ha dicho que me quiere con fuerza”. Uno de los requisitos que pedía el defensa para fichar por un club era su titularidad indiscutible algo que el Barca no le aseguraba.

A su vez el holandés recordó con mucha nostalgia su paso por el Ajax, club en donde se formó y logró convertirse en una de las grandes promesas del fútbol mundial: "Jugué aquí durante diez años en categorías inferiores y tres en el primer equipo, pero ahora tengo que dar un paso más” finalizó en la última entrevista concedida al Ajax Tv.

El jugador de 19 años fue una de las ‘joyas’ de este mercado de fichajes, sus buenas actuaciones con el equipo de Ámsterdam tanto en su liga como en la Champions League lo han convertido en el central mejor pagado de la Serie A.

DATO

Matthijs de Ligt tiene una clausula de rescisión en la Juventus de 180 millones de euros.