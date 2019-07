Salomón Rondón fichó por equipo chino y se convirtió en el jugador venezolano más caro

El delantero de la selección de Venezuela, Salomón Rondón, se convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol 'llanero', luego de haber sido anunciado como flamante refuerzo del Dalian Yifang, equipo de la Primera División de China.

"Bienvenido a Dalian", indica la fotografía enviada a través de su cuenta oficial de Twitter el referido club. Salomón Rondón se reencontró con su ex entrenador en Newcastle United, Rafael Benitez, quien pidió expresamente su contratación. Además, será compañero de Yannick Carrasco, figura y mundialista con la selección de Bélgica en Rusia 2018.

"Hoy se termina una etapa increíble en la Premier League. Cuatro temporadas que me han hecho cumplir sueños, como anotar de los estadios más importantes del mundo o escuchar mi nombre en las voces de las mejores aficiones", declaró Rondón en sus redes sociales.

"Tuve la fortuna de formar parte, esta última temporada, de un club muy especial en el que me sentí muy querido por los fanáticos y donde, a base de mucho esfuerzo, pude disfrutar de una de mis mejores temporadas en lo personal y también lograr un gran resultado colectivo. Ser el 9 del Newcastle es, sin duda, un honor que guardaré siempre", agregó.

Por su parte, el entrenador español y reciente contratado para dirigir las riendas del Dalian Yifang, Rafael Benítez, también se manifestó al arribo del potente atacante de la 'Vinotinto' a tierras del continente asiático. "¡Bienvenido Salomón Rondón a Dalian Yifang! Un feliz reencuentro con nuevos retos por delante", detalló.

Welcome Salomón Rondón to Dalian Yifang! A happy reunion with new challenges ahead.#DalianYifang #ChinaSuperleague #NewChallenge #salomonrondon #signing pic.twitter.com/xn76yQwt5z