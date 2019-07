Phillip Butters arremetió contra el Pollo Vignolo y Latorre tras elogiar a Paolo Guerrero [VIDEO]

Paolo Guerrero es muy querido y no solo en Perú, sino en toda Sudamérica. Hace unos días, los periodistas argentinos Sebastián Vignolo y Diego Latorre le dijeron al capitán de la Selección Peruana que es uno de los tres futbolistas más queridos y representativos del continente por todo lo que es: su entrega, su juego y su pundonor.

Tras ello, el polémico conductor peruano, Phillip Butters, arremetió contra los periodistas argentinos por elogiar a Paolo Guerrero. “Argentina reza, se aloca para que se vaya a jugar a Argentina”, apuntó.

"El día de ayer salió del closet Sebastián Vignolo y Diego Latorre, se le chorrearon a Paolo Guerrero. O sea, fue una declaración de amor”, dijo Phillip Butters en su programa sobre la entrevista que concedió el 9 de Perú para Fox Sports hace unos días dónde fue elogiado.

¿Qué dijeron exactamente los periodistas argentinos?

Al momento de la entrevista, Diego Latorre le dijo a Paolo Guerrero que era un honor entrevistarlo pues es uno de los jugadores más queridos de todo el continente. Los periodistas argentinos lo pusieron a la par con Lionel Messi.

“No sé si es el único, pero eres uno de los pocos jugadores aceptados por todo América, si preguntas quienes son los jugadores más queridos en América te dicen Messi y tu”, dijo Diego Latorre a lo que Paolo Guerrero respondió: “Son palabras que me enorgullecen muchísimo. Trato de mantenerme al margen de lo que se habla y de lo que se dice. Todo lo que me dices me enorgullece".

"GARECA TE INSPIRA CONFIANZA Y TRANQUILIDAD"#FOXRadio | Paolo Guerrero elogió el trabajo del entrenador de la Selección peruana y lo que lo ayuda a crecer como futbolista. pic.twitter.com/33pl6pcDsv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de julio de 2019

Sobre jugar en Argentina, Paolo Guerrero dijo: “En Argentina he sido simpatizante de River Plate y Boca Juniors. Pero uno nunca sabe. El fútbol es el momento. Uno siempre anhela jugar por un equipo grande como los mencionados”.