Arsenal anuncia la contratación de William Saliba, joven defensor francés [VIDEO]

La temporada del Arsenal iniciará en las próximas semanas y el entrenador Unai Emery, luego de los amistosos disputados en la International Champions Cup, empieza a verificar las zonas que necesita reforzar. El primer refuerzo que se conoció en la entidad inglesa fue la del volante Dani Ceballos, mientras que solo unas horas después llegó el turno de William Saliba.

A través de su cuenta de Twitter, el Arsenal envió un comunicado oficial dando a conocer el flamante fichaje, aunque también con una noticia que dejará a los hinchas todavía a la expectativa de verlo jugar. “Bienvenido William Saliba”, escribieron los gunners a través de sus redes sociales, además de una foto del jugador vistiendo la nueva indumentaria del club.

No obstante, el defensor no se unirá al equipo de inmediato puesto que el acuerdo con el Saint-Étienne, dueño del pase, ostenta un préstamo. “William pasará una temporada de vuelta en préstamo en el ASSE antes de unirse a nuestro equipo el próximo verano”, se puede leer en otro comunicado publicado por el Arsenal, detalle que tuvo mucha repercusión.

Es decir, William Saliba disputará la temporada 2019-20 con el Saint-Étienne, teniendo por delante la Liga 1 de Francia y también la Europa League. A sus 18 años, el defensor se ganó un espacio en el primer equipo y fue relevo en diversas ocasiones: jugó un total de 16 encuentros, siendo titular en 13 de ellos. Fue parte de la gran campaña del club.

Unai Emery tiene mucha confianza en el fútbol francés, por el que pasó dirigiendo al PSG, y de donde trajo para el Arsenal a Mattéo Guendouzi, volante central que ha respondido con mucha calidad en su primera campaña. En entrevista para el área de prensa gunner, Saliba confesó que la presencia de su compatriota también ayudó a convencer todo.

“Entonces, ¿por qué elegiste el Arsenal? La historia, la insignia ... me hizo decidir”, añadió William Saliba. El defensor quiere hacer historia con la camiseta de los cañoneros que ahora defenderá. Por lo pronto, Unai Emery solo tendrá un refuerzo para la campaña 19-20, aunque el mercado de pases todavía no se cierra y nuevos fichajes no se descartan.