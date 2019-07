Marco Verrati sobre Neymar: "No retengas a un jugador que quiera irse" .

Neymar sigue deshojando margaritas para definir su futuro. Está claro que el brasileño no desea continuar en el Paris Saint Germain de Francia y esa actitud negativa ya está haciendo eco en sus compañeros de vestuario.

“Cuando un jugador realmente quiere irse, el club debe dejarlo ir", dijo Marco Verrarti en una entrevista con RMC Sport . “De acuerdo con las condiciones (financieras) establecidas por el club, por supuesto. Pero no detengas a un jugador que quiere irse”, añadió.

Verrati vivió una situación similar hace unas temporadas. La intransigencia de la directiva parisina le impidió fichar por el Barcelona y hoy es palabra autorizada para hablar del brasileño.

“En ese momento, necesitaba explicaciones “, dijo. “Vi cosas que no me parecieron la altura de un club que quiere ganar grandes competiciones ... No estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero hablamos, fue suficiente de dos o tres citas, y me quedé", afirmó.

Verrati admitió que “por supuesto que me decepcionaría verlo partir", en alusión a Neymar. “Nunca le oí decir que quería irse, después no sé lo que le dijo al club. Pero personalmente, por supuesto, prefiero que se quede“, manifestó.

Neymar continúa realizando la pretemporada con el PSG y de momento no hay una salida clara. Real Madrid y Barcelona quieren ficharlo, pero el club parisino solo lo liberará a cambio de 222 millones de euros.