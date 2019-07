Sigue Boca Juniors vs Paranaense [FOX Sports EN VIVO] 0-0 en directo

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense ONLINE Partido de hoy Copa Libertadores 2019 se disputa este miércoles 31 de julio (9.30 p.m. - hora de Buenos Aires) en el Estadio La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires, por la vuelta de los octavos de final del torneo de clubes más importante de la Conmebol. Los Xeneizes ganaron 1-0 en la ida. Sigue el MINUTO A MINUTO EN DIRECTO con los canales, los horarios y las alineaciones por Libero.pe. Ver Facebook Watch y FOX Premium Argentina.

Sigue todas las incidencias para el partido entre Boca Juniors vs Paranaense.

Minuto a minuto.

20' Nikão lanzó el tiro libre, pero el disparo se fue a la izquierda del portero Andrada.

19' Tarjeta amarilla para izquierdoz.

19' Contragolpe de Paranaense. ¡Falta! Tiro libre para el conjunto brasileño. Muy peligroso para la portería de Andrada.

18' Nuevo remate de Nández se va fuera del campo. Se salva Paranaense.

17' ¡No puede ser! Nahitan Nández mandó el balón a las nubes. Era el primero para Boca Juniors.

6' Tiro libre a favor del Athletico Paranaense.

3' Gran presión del conjunto Xeneize en los primeros minutos del partido.

3' Nández reclama falta dentro del área del Paranaense. No pasó nada. Sigue el partido.

1' Se mueve la pelota en el campo de la Bombonera. Daniele de Rossi no juega hoy. El italiano podrá jugar a partir de la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores.

1' ¡Comenzó el partido!

- Todo listo para que inicio el partido en La Bombonera.

- Boca Juniors gana por la mínima diferencia en la ida.

- Salen los jugadores de Boca Juniors y Paranaense.

- Terminó el Calentamiento.

- ¡Atención! Se inicia el calentamiento de los jugadores de Boca Juniors y Athletico Paranaense.

- La llegada de los jugadores de Boca Juniors.

- La llegada de los jugadores de Paranaense.

- Así se encuentra el vestuario de Boca Juniors.

- Así se encuentra el vestuario de Paranaense.

Boca Juniors: Andrada, Weigandt, Izquierdoz, Alonso, Mas, Nández, Capaldo, Marcone, Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Wanchope Ábila.

Suplentes: Díaz, Buffarini, Fabra, Goltz, Almenda, Campuzano, Obando, Reynoso, Salvio Carlos Tévez y Hurtado.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Athletico Paranaense: Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira, Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao, Marcelo, Rony y Marco Rubén.

Entrenador: Tiago Retzlaff Nunes.

- Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Paranaense en La Bombonera de Buenos Aires.

Boca Juniors debutó este domingo en la Superliga Argentina con un empate sin goles ante Huracán pero el entrenador, Gustavo Alfaro, resguardó a algunos de los titulares para que lleguen descansados al partido de la Copa Libertadores.

Por eso, se prevé que ante el Paranaense juegue un equipo casi idéntico al que se impuso en Brasil la semana pasada por 1-0 con un gol de Alexis Mac Allister, jugador vital en el esquema de Boca Juniors, a ocho minutos del final.

Mac Allister, volante de Boca Juniors, se entrenó desde entonces diferenciado por una sobrecarga muscular pero este lunes volvió a practicar a la par de sus compañeros y está a disposición del entrenador para este partido frente al Paranaense.

El que podrá regresar a la alineación titular de Boca Juniors es el zaguero Carlos Izquierdoz, ausente en la ida contra el Paranaense por suspensión.

El otro defensa que generalmente es titular, Lisandro López, sigue de baja por lesión. En su lugar continuará el paraguayo Junior Alonso.

El centrocampista uruguayo Nahitan Nández, que está a punto de ser fichado por el Cagliari italiano, estará nuevamente en el once inicial de Boca Juniors.

Once confirmado de Boca Juniors ante Paranaense

Así, el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, pondrá a los siguientes jugadores para el duelo frente al Paranaense: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas, Nahitan Nández, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Wanchope Ábila.

Cuándo juega Daniele de Rossi en Boca Juniors para la Copa Libertadores

El fichaje estrella de Boca Juniors, el italiano Daniele de Rossi, quien llegó procedente de la Roma de la Seriea, no está habilitado para disputar el partido de octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, podrá alinear en el once del entrenador Gustavo Alfaro en el torneo continental para la etapa de cuarto de final. Todo dependerá de la clasificación que obtenga el conjunto Xeneize sobre el Paranaense.

"Mis objetivos son los que tiene Boca Juniors. El objetivo de Boca es ganar la Copa Libertadores, el campeonato. De lo que yo escuché, es ganar todo. Yo quiero dar mi aporte. Espero que el miércoles vayan las cosas bien y estoy convencido de que el equipo irá bien. Me gustaría debutar", dijo el italiano el lunes.

De Rossi, de 36 años, dijo que necesitará alrededor de un semana o diez días de entrenamientos para poder debutar con Boca Juniors.

Paranaense confía en dar el batacazo ante Boca Juniors

En el certamen doméstico, el Athletico Paranaense es séptimo con 19 puntos, a 10 del líder Santos. "Cuando digo que vamos a ganar, es un sentimiento que tengo en el corazón. El fútbol es maravilloso porque no hay verdades absolutas", explicó Nunes.

A diferencia de Alfaro, el entrenador del Paranaense jugó con sus mejores hombres por el campeonato brasileño.

Según lo visto en los últimos entrenamientos, Nunes no hará grandes modificaciones a pesar de que su equipo necesita una victoria para, al menos, forzar los penaltis.

El que podrá regresar a la alineación titular es el centrocampista Wellington, ausente en la ida por una suspensión.

El vencedor de esta llave (Boca Juniors vs Paranaense) jugará en los cuartos de final ante el Olimpia paraguayo o la Liga de Quito, que ganó el partido de ida por 3-1.

A qué hora juegan Boca Juniors vs Paranaense EN VIVO por FOX Sports, SporTV y DAZN

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (jueves 1 de agosto)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Qué canal transmite Boca Juniors vs Paranaense por FOX Sports Premium, SporTV y DAZN

Argentina: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Brasil: SporTV.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, DAZN y beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile y FOX Play Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia y FOX Play Sur.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Alemania: Sport1 +, sportdigital y DAZN.

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN.

Paraguay: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Perú: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Peru y FOX Play Sur.

España: DAZN Spain.

Uruguay: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense | Canales TV

Boca Juniors vs Paranaense: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

Boca Juniors vs Paranaense: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Boca Juniors vs Paranaense: FOX Sports Argentina

DirecTV Argentina: Canal 605 y Canal 1605.

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Partidos de hoy de la Copa Libertadores 2019 | Boca Juniors vs Paranaense

Partido: Cerro Porteño vs San Lorenzo

Fecha: miércoles 31 de julio

Estadio: General Pablo Rojas (Asunción)

Resultado en la ida: empate 0-0 sin goles.

Hora: 5.15 p.m. (Lima) ; 7.15 p.m. (Buenos Aires y Asunción)

Canal: FOX Sports 2, FOX Sports Play, DAZN Spain y Facebook Watch.

Partido: Inter de Porto Alegre vs Nacional de Uruguay

Fecha: miércoles 31 de julio

Estadio: Beira Río (Porto Alegre)

Resultado en la ida: 1-0 a favor del Internacional.

Hora: 5.15 p.m. (Lima) ; 7.15 p.m. (Montevideo) ; 8.15 p.m. (Brasilia)

Canal: FOX Sports 3, FOX Sports Play, DAZN Spain y Facebook Watch.

Partido: Flamengo vs Emelec

Fecha: miércoles 31 de julio

Estadio Maracaná (Río de Janeiro).

Resultado en la ida: 2-0 a favor de Emelec.

Hora: 7.30 p.m. (Lima y Quito); 10.30 p.m. (Brasilia)

Canal: FOX Sports, Globo TV, FOX Sports Play, DAZN Spain y Facebook Watch.

Partido: Boca Juniors vs Paranaense

Fecha: miércoles 31 de julio

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires)

Resultado en la ida: 1-0 a favor de Boca Juniors.

Hora: 7.30 p.m. (Lima ); 9.30 p.m. (Buenos Aires); 10.30 p.m. (Brasilia)

Canal: FOX Sports, Globo TV, FOX Sports Play, DAZN Spain y Facebook Watch.

Qué es la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO Boca vs Paranaense | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, podrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Boca Juniors vs Paranaense

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas, Nahitan Nández, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Mauro Zárate y Wanchope Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Athletico Paranaense: Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Leo Pereira, Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, Bruno Nazario, Nikão; Rony y Marco Ruben.

Entrenador: Tiago Nunes.

Árbitro: el chileno Julio Bascuñán, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Urrutia.

Estadio: 'La Bombonera' Alberto J. Armando, de Buenos Aires, con capacidad para unos 48.000 espectadores.