Jorge Valdivia y la dura sanción tras insultar fuertemente al árbitro del Colo Colo vs O'Higgins | VIDEO

Todo parece indica que Jorge Valdivia pasará un buen tiempo sin jugar en Colo Colo. Y es que el experimentado volante vio la roja ante O'Higgins por reclamar una falta que no le cobraron. Iracundo, reclamó con fuertes insultos al árbitro Angelo Hermosilla.

Informe lapidario de Angelo Hermosilla

Las imágenes son claras, Jorge Valdivia reaccionó luego que el referí Angelo Hermosilla no le cobrara una falta. Las palabras del "Mago" fueron contundentes según el informe del árbitro.

"Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivos e insultantes hacia mi persona (min.89), mientras el balón se encontraba en juego, el Sr. Valdivia me insulta diciendo 'Cobra una concha de tu madre'. Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído 'Hijo de puta' y prosige de manera desafiante con insultos diciendo ' Hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda, me cagaste", informó el juez.

De 2 a cinco fechas de suspensión

Según las bases del Tribunal de Disciplina de la ANFP, y por lo que indica el árticulo 63 del Código de Penalidades, Jorge Valdivia corre el riesgo de ser sancionado de 2 a 5 fechas.

Jorge Valdivia pide disculpas

Jorge Valdivia habló ante la prensa y pidió disculpas por su mala actitud que lo condenaría a un buen tiempo sin jugar. "Primero le ofrecí las disculpas a mis compañeros, al entrenador, a Colo Colo, a los hinchas, por lo que ocurrió después de la expulsión, y obvio que al árbitro Hermosilla por los dichos que ustedes ya saben debido al informe que él entregó", expresó Valdivia a la salida del Estadio Monumental de Chile.

Luego agregó. "Lo importante es reconocer las equivocaciones, que no fuer digna de lo que representa el fútbol, porque llevo muchos años jugando y nunca tuve esa reacción, y menos ahora que venía de harto tiempo sin jugar, y que seguramente voy a estar sin jugar justo en un momento donde tenemos que estar todos", mencionó.

Finalmente dijo. "No tengo una buena relación con los árbitros y con otros sí tengo una buena relación, pero hay algo que tengo súper claro, y estoy consciente de lo mal que estuve después de la expulsión".