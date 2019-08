Selección Peruana: Gabriel Costa fue comparado con Sadio Mané en Chile

Vive días felices. Gabriel Costa, el volante uruguayo nacionalizado peruano recientemente convocado a la Selección Peruana, fue figura este sábado en el empate (1-1) entre el Palestino y Colo Colo, y los elogios no tardaron en llegar. Uno más loco que otro.

El tanto que marcó el 'Gaby', el del 1-1 parcial en el Estadio Municipal de La Cisterna, fue bastante comentado por los hinchas del 'Cacique' en las redes sociales. Muchos felicitaron su llamado al seleccionado peruano, pero otro lo compararon con cracks de otras latitudes.

"Gabriel Costa tiene cositas de Mané", escribió un 'tuitero'. Hecho que no pasó desapercibido y recibió varios 'favoritos' en la red social.

El ex Sporting Cristal ya había reiterado su alegría por su convocatoria. "Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", le dijo a Fox Sports Radio Perú.

El nacido en Uruguay recordó como vivió el momento en que se enteró de la noticia. "Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito", acotó.