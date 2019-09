Rayo Vallecano de Luis Advíncula oficializó la contratación de Saúl García [VIDEO]

La temporada del Rayo Vallecano ha iniciado oficialmente en LaLiga SmartBank, torneo de segunda división en España. Si bien es cierto, el equipo madrileño ha mantenido el invicto en las primeras tres fechas que se han disputado, Paco Jémez busca mejor competencia en su plantel y recientemente cerraron la contratación de un jugador para potenciar la defensa.

Se trata de Saúl García, cuya ficha pertenece al Alavés, pero no tenía espacio dentro del club y aprovechó el interés del Rayo Vallecano para continuar con su carrera. A sus 24 años, el futbolista de nacionalidad española todavía no alcanzó su techo y por ello no ha sido vendido, sino que solo fue cedido por toda la temporada 2019-20, en busca del ascenso.

De esta forma, el peruano Luis Advíncula contará con un nuevo compañero en defensa, pero ¿serán competencia directa? Pues, Saúl García es un jugador polifuncional, que se desempeña como defensor central y también como lateral, pero por su perfil zurdo tendrá que estar, indefectiblemente, en la banda contraria de la que suele jugar ‘Bolt’.

Hasta ahora, Rayo Vallecano solo tenía a Sergio Akieme en la posición de lateral izquierdo, aunque su falta de experiencia podría ser un factor determinante en el futuro. Román Triguero, diestro, fue utilizado en esa posición, de emergencia, pero sufrió de una expulsión en la segunda fecha, en el empate 1-1 ante el Sporting Gijón. Tal vez sea mejor no hacer experimentos.

OFICIAL | Saúl García es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano tras el acuerdo cerrado con el @Alaves para su cesión en esta temporada.

⚡️ Bienvenido @Saulgarcia3 ⚡️ pic.twitter.com/SN1mOAqzOk — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 2, 2019

Sin duda, el aporte de Saúl García será fundamental para la larga temporada en la segunda división española, que consta de 42 fechas regulares. En caso de que Rayo Vallecano no logre quedarse con los primeros dos boletos para ir directamente a LaLiga Santander, podría quedar entre los 6 primeros puesto para jugar el play-offs, lo que significa más partidos.

La campaña pasada, el reciente fichaje del Rayo Vallecano fue parte del Deportivo La Coruña, también en el segundo orden del fútbol español. Saúl García disputó un total de 24 encuentros, todos como titular, aunque no se pudo hacer presente con goles. Fue parte fundamental del Dépor, pero no logró celebrar a lo grande, pues terminaron perdiendo la final.