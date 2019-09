Argentina vs Chile EN VIVO: fecha, hora y canal de transmisión [GUÍA TV] desde Los Ángeles amistoso FIFA internacional

Argentina vs Chile EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este jueves 5 de septiembre en un amistoso FIFA en Estados Unidos. Los albicelestes no contarán con su estrella, Lionel Messi, Mientras que los "mapochos" tendrán en ataca que Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Puedes seguir todas las incidencias por Líbero.pe.

¿Dónde y a que hora se enfrentan Argentina vs Chile?

Argentina vs Chile medirán sus fuerzas en Estados Unidos. El United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum será el escenario. Duelo arranca a las 21:00 horas.

¿Qué canales transmitirán el Argentina vs Chile?

En Perú, no habrá una transmisión EN VIVO. Una hora antes, se jugará el Perú vs Ecuador. Sin embargo, desde las redes sociales, te pondremos al tanto de las incidencias y goles del encuentro. Si estas en Argentina, podrás seguir el partido por TyC Sports Interior, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play. Si estas en Chile, podrás verlo por Chilevision, CDF HD.

Argentina vs Chile PREVIO

Luego de dos meses de disputar el tercer puesto de la Copa América de Brasil, Argentina y Chile medirán sus fuerzas, esta vez en un amistoso como preparación a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Argentina, para este duelo, dejó de lado a Sergio Agüero y a Ángel Di María. Quien volvió al cuadro albiceleste fue Marcos Rojo. De no mediar inconveniente, Lionel Scaloni alineará en ofensiva al tridente; Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario.

Por su parte, Chile, quien sufre un cambio generacional que no le está dando resultados, alineará en ofensiva a Diego Valdés - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Como se recuerda, en semifinales de la Copa América, Perú lo goleó 3-0 y por el tercer lugar, fue derrotado por la selección de Argentina.

🇨🇱⚽️ Estos son los 24 convocados por el profe @ReinaldoRuedaDT para el regreso de #LaRoja a la acción



✅ 5/9 🆚 @Argentina (Los Ángeles)

✅ 10/9 🆚 @FenafuthOrg (San Pedro Sula) pic.twitter.com/eFwAMz9L17 — Selección Chilena (@LaRoja) August 28, 2019

Argentina vs Chile EN VIVO posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo - Oscar Opazo, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Alfonso Parot - Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Diego Valdés - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda

Argentina: Franco Armani - Nicolás Figal, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña - Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez - Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario.

Entrenador: Liomel Scaloni

Argentina vs Chile EN VIVO canales de transmisión



Argentina TyC Sports Interior, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Chile Chilevision, CDF HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

China PPTV Sport China

Argentina vs. Chile EN VIVO: horarios de transmisión

Argentina - 11:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

México - 9:00 p.m.