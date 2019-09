Necaxa vs Club León EN VIVO Con Pedro Aquino por la jornada 10 de la Liga MX

Necaxa EN VIVO vs. Club León ONLINE TUDN, Sky y Chivas TV Partido de hoy Apertura 2019 Liga MX | Necaxa recibe a los de ‘Esmeraldas de León’ este sábado 21 de setiembre (17.00 p.m. hora de Perú ) en el EstadioVictoria, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga MX. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Los Rayos de Necaxa que tuvieron un inicio de temporada complicado, puesto que llegaron de perder la final de la Copa México ante Cruz Azul, para en el primer partido del Torneo Apertura empatar sin goles con el mismo rival.

Pero los dirigidos de Guillermo Vázquez, ya vieron la luz al final del túnel, ya que de sus primeros cuatro partidos disputados solo han obtenido una victoria ante el débil Veracruz, una derrota y dos empates.

El equipo local supo reponerse y al momento se encuentra en lo más alto del torneo con 17 puntos, compartiendo la punta con Querétaro y Santos.

Por otro lado, llega ‘La Fiera’ que tiene una situación similar al de su rival de esta jornada, debido que solamente ha ganado un encuentro y obtuvo un empate y ha acumulado dos derrotas.

El 'León' que se encuentra en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos, quiere seguir escalando, por lo que para este encuentro no se guardará nada y saldrá con sus máximos referentes al campo, entre ellos nuestro compatriopta, Pedro Aquino.

A pesar de no estar en una mala situación en el torneo, los dirigidos por Ignacio Ambriz, han tenido un rendimiento regular y no han mostrado una idea de juego definida, situación que preocupa a sus hinchas.

Este promete ser un duelo muy interesante, además que ambos equipos están dirigidos por entrenadores mexicanos, lo que le da un sabor especial al duelo.

Necaxa vs Club León | Probables alineaciones

Necaxa: González, Meza, Quiroga, Delgado, Gallegos, Angulo, Chavéz, Baeza, Calderón, Alvarado, Vásquez.

Club León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Ramiro González, William Tesillo, Yairo Moreno; Fernando Navarro, Pedro Aquino, Ángel Mena, Luis Montes, Jean Meneses; José Macías.

Necaxa vs Club León EN VIVO| Horarios

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 PT/ 18:00 ET

Colombia: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Perú: 17: 00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Qué canal transmite EN VIVO Necaxa vs Club León vía Azteca Canal 7 y TUDN | Canales TV

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD.

El Salvador: Sky HD.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Estados Unidos: TUDN USA y TUDN En Vivo

Dónde ver Necaxa vs Club León EN VIVO| Guía TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.