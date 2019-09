Christian Cueva volvió a ser excluido en Santos y su situación empeora

Christian Cueva volvió a ser baja en el Santos por decisión técnica de Jorge Sampaoli. El entrenador argentino no lo tomó en cuenta en su lista de 23 jugadores -por el límite de extranjeros permitidos- y no jugó en el duelo de hoy ante Gremio por la jornada 20 del Brasileirao. Pero la mala suerte del volante de la selección peruana aún no ha terminado.

Anteriormente, Jorge Sampaoli reveló que puso a Christian Cueva en el partido ante Flamengo, donde volvió tras casi 4 meses de baja -122 días-, debido a las ausencias de Diego Pituca (acumulación de tarjetas amarillas), Evandro (Lesión) y Derlis González (tuvo descanso por los amistosos de Paraguay). Es decir, todavía no tenía el puesto asegurado y así quedó confirmado previamente en el juego frente al Gremio luego de no salir en la lista.

Con dos días de anticipación al cotejo contra el conjunto de Porto Alegre, los medios deportivos de Brasil adelantaron que Christian Cueva sería baja por decisión de Sampaoli, que prefirió elegir a Uribe, Soteldo, Sánchez, Aguilar y Derlis González como lo cinco extranjero en el Santos. Bajo este aspecto, señalaron que "Aladino" debía ganarle la lucha a Uribe y a Derliz pero no pudo hacerlo.

Cueva también sería baja ante Fluminense

Y el hecho de que Christian Cueva vuelve a la actividad en el Santos nuevamente ha quedado en suspenso. ¿Qué pasó? Jorge Sampaoli fue amonestado en el mencionado partido contra el Gremio y ya suma tres en lo que va del Brasileirao. Dicha cantidad no le permitirá dirigir en le próximo partido del día jueves 26 de septiembre en el Brasileirao.

Sampaoli recebe cartão amarelo. Como estava pendurado, não ficará no banco de reservas contra o Fluminense, na quinta-feira. Peixe será comandado novamente pelo auxiliar Jorge Desio. É a segunda suspensão de Sampaoli por três cartões amarelos no Brasileirão. #trvila — Gabriel dos Santos (@_gabriel2santos) September 22, 2019

Jorge Desio, asistente del "Peixe", reemplazará a Jorge Sampaoli para esa fecha. Lo más seguro es que Christian Cueva tenga mejores opciones para regresar a la nómina del Santos para el partido frente al CSA que se realizará el domingo 29 de septiembre.