River vs Vélez [TV Pública EN VIVO] Ver vía TNT Sports y FOX sports

TNT Sports EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield ONLINE TV Pública y FOX Sports EN VIVO Partido de hoy Superliga Argentina 2019 | El "Millonario" y "El Fortín", con Luis Abram, se enfrentarán este domingo 22 de septiembre (6.00 p.m. hora peruana; 8.00 p.m. hora de Buenos Aires) en el Estadio Monumental de Núñez por la fecha 7 de la Superliga Argentina. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET Facebook por Libero.pe.

River Plate, tal vez el que mejor juega al fútbol en la Superliga Argentina, está obligado a sumar tres puntos sí a sí en casa frente al siempre complicado Vélez Sarsfield, que contará con la presencia del peruano Luis Abram, ya que su archirrival Boca Juniors estiró su ventaja a seis puntos en la lucha por el título tras su victoria (2-0) sobre San Lorenzo en El Gasómetro.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, ha tenido problemas para realizar su formación titular para este cotejo frente a Vélez Sarsfield debido a las bajas por lesión de los jugadores Lucas Pratto y Nicolás De La Cruz. Asimismo, todavía existen dudas por incluir a Javier Pinola o Paulo Díaz para acompañar en Martínez Quarta. En el caso de De la Cruz, se propone como opciones a Jorge Carrascal o Benjamín Rollheiser.

River Plate viene de vencer por la mínima diferencia (1-0) a Godoy Cruz en la Copa Argentina. Por este motivo, el "Muñeco" expresó su tranquilidad a pesar de las bajas frente a Vélez Sarsfield.

"La verdad es que resulta reconfortante cuando el mundo del fútbol reconoce el nivel de River Plate más allá de los colores de las camisetas. Es que tenemos una calidad de jugadores que, cuando están precisos, hacen mucho daño al rival", dijo Marcelo Gallardo.

River Plate marcha en la sexta posición con 11 puntos de la Superliga Argentina, mientras que Vélez Sarsfield se ubica en la undécima casilla con 10 unidades. El líder es Boca Juniors con 17 salidas.

Once probable e River Plate ante Vélez Sarsfield

Ante Vélez Sarsfield, aquí la posible formación de River Plate: Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz o Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

En tanto, el técnico de Vélez Sarsfield Gabriel Heinze aseguró que todos sus dirigidos darán su mejor esfuerzo para derrotar a River Plate en el Monumental.

"No nos vamos a apartar de lo que venimos haciendo. Si es verdad que hay que tener recaudos, pero verán al Vélez que todos conoce. Les digo a mis jugadores que vas a jugar un partido contra el mejor, como es River Plate, y que hay que jugar con el corazón. En la vida hay momentos y oportunidades, uno tiene que buscarlos", dijo Gabriel Heinze en la conferencia previa al partido de la Superliga Argentina.

A qué hora juegan River vs Vélez EN VIVO horario Buenos Aires por TNT Sports y FOX Sports

Qué canal transmitirá el River vs Vélez EN VIVO Superliga 2019 vía TV Pública, TNT y FOX Sports

Cómo ver partido SuperLiga Argentina 2019 por TV Pública EN VIVO River Plate vs Vélez | Canales TV

Dónde ver FOX Sports 2 EN VIVO River vs Vélez Sarsfield | Canales TV

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Vélez | Canales TV

Dónde ver TNT Sports EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield | Canales TV

Partidos de hoy Superliga Argentina 2019 Fecha 7 | River Plate vs Vélez Sarsfield

9:00 a.m. Newell's Old Boys vs Aldosivi por canal FOX Sports 2.

11:15 a.m. Godoy Cruz vs Banfield por canal TyC Sports Internacional y TNT Sports.

1:30 p.m. Lanús vs Colón por canal TyC Sports Internacional y FOX Sports.

3:45 p.m. Racing Club vs Arsenal por canal TyC Sports Internacional y FOX Sports.

6.00 p.m. River Plate vs Vélez Sarsfield FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play y TNT Sports Argentina.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Boca Juniors vs San Lorenzo: así pagan las casas

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO River Plate vs Vélez Sarsfield

River Plate: Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz o Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Gastón GIménez, Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson.

Entrenador: Gabriel Heinze

Árbitro: Andrés Merlos.