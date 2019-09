Se filtra vídeo de Kylian Mbappé preguntando a De Jong por el Barcelona [VIDEO]

Kylian Mbappé y Frenkie De Jong, protagonizaron una curiosa escena previa a la gala de los premios The Best, que se realizó en Milán y es que ambos jugadores a pesar de no haber compartido en ningún equipo mantienen una buena así lo evidenciaron.

En un vídeo compartido por diferentes medios europeos, se puede ver a los dos jugadores vestidos informalmente intercambiando una pequeña conversación, en el que francés le pregunta ¿Como estas? y lo que De Jong responde "Bien, ¿y tú?", para que luego el jugador del PSG le haga una pregunta que despertó la sorpresa de más de uno; "¿El Barça está bien?".

Ante esta interrogante que evidentemente no esperaba escuchar, el culé no demora en responder dando las mejores referencias de club, "Si, realmente, sí", luego al darse cuenta que los estaban grabando deciden despedirse aludiendo que la charla ya no era tan privada, "Es difícil en este momento. Te veo después".

Finalmente De Jong accede y se despide diciendo "Ok, hablamos". Vale recordar que ambos jugadores fueron escogidos por la FIFA dentro del once ideal de la temporada.

Barcelona al acecho

En la directiva del Barcelona se han planteado ir por la joven joya del PSG y hacerle competencia al Real Madrid que ya desvelado publicamente la intención que tiene de fichar al francés. Sin embargo para la llegada de Mbappé al Camp Nou, primero tendrían que renunciar a Neymar, ya que el fichaje de ambos no sería viable para la economía del club.

Cracks del futuro

Ambos jugadores pertenecen a la nueva generación dorada del fútbol, ya que a sus cortas edades, (Mbappé 20 y De Jong 22) han sabido llegar a la élite del fútbol mundial. Vale recordar que ambos han estado nominados al mejor jugador de la temporada, premio que se llevó Lionel Messi.