¡No se entienden! Messi y Griezmann casi ni se pasan la pelota

“Al final Lionel Messi no es alguien que habla mucho. Yo tampoco, así que es difícil que nos hablemos”, dijo Antoine Griezmann antes del partido contra Inter de Milan por Champions League.

No obstante, resulta que no solo no se hablan fuera del terreno de juego, sino que tampoco dentro de él. Aún no conectan.

En la victoria de Barcelona sobre los italianos, el francés se pasó la pelota con Lionel Messi solamente cinco veces, al igual que con el uruguayo Luis Suárez, lo que denota evidentemente una falta de integración y entendimiento en la ofensiva azulgrana.

Es cierto, los tres han jugado muy poco juntos, pero para que a Barcelona se le haga más factible lograr todos su objetivos esta temporada necesita una fuerte conexión entre sus principales piezas.

Por ello, generar ese vínculo sobre el “verde” se ha convertido en una tarea fundamental para Ernesto Valverde, que es muy consciente de lo que su nuevo tridente puede llegar a hacer.

Antoine Griezmann

71 pases totales

38 pases recibidos

33 pases realizados

Lionel Messi

126 pases totales

71 pases recibidos

55 pases realizados

EL DATO

Antoine Griezmann y Lionel Messi han jugado juntos 4 veces: 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.