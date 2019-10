Ángel di María: "Lionel Messi nos hizo llorar a todos"

Las dos caras de la moneda. Lionel Messi, con el Barcelona, lo ha ganado todo con el combinado 'culé'. Asimismo suma diversas distinciones de manera individual. Sin embargo, es otra la historia cuando defiende los colores de su selección.

En su país es tildado de "pecho frío" y que no aparece en partidos importantes. La última competición que disputó la 'albiceleste' fue la Copa América 2019, donde fue eliminado en las semifinales ante Brasil. Luego de dos meses, Ángel di María reveló un hecho insólito con 'La Pulga' que hizo llorar a todo el grupo.

Ángel di María, en declaraciones para 'ESPN', desveló que Lionel Messi hizo llorar a todos luego de ser eliminados de la Copa América 2019 ante el país anfitrión. Aquel encuentro quedó 2-0 a favor del 'Scracht' con un polémico arbitraje por parte de Roddy Zambrano.

"Me gustó cómo hablaba hacia el grupo y con los periodistas. Fue fundamental para los jóvenes. A los chicos les llegó al corazón porque cuando quedamos afuera con Brasil se vio. Después de que terminó de hablar terminaron todos llorando porque les llegó al corazón a todos, más a los jóvenes", agregó.

Es preciso recalcar que también criticaron al 'Messias' por no cantar el himno en los primeros partidos en el Grupo B. El 'Fideo' sacó su espada y sostuvo que no deben "matar" al astro rosarino por algo que no tiene relevancia.

De otro lado, Ángel di María estuvo a punto de compartir vestuarios con Messi en el PSG, escuadra que pretendía romper el mercado con su incorporación. Solo quedaron en rumores y 'La Pulga' se terminó quedando en Barcelona, donde tiene contrato hasta 2021.

EL DATO:

Lionel Messi ha perdido cinco finales con la Selección Argentina.