Lionel Messi y la increíble razón por la cual no toca la pelota en los primeros minutos de juego

Lionel Messi es el capitán y referente del Barcelona, sin embargo se le ha cuestionado en varias oportunidades el no estar 'metido' en el partido desde el primer minuto, lo que le ha generado la crítica de la hinchada de su club, pero mayormente la de la Selección Argentina.

Lionel Messi: Ernesto Valverde explica los 'lapsus' del 10 del 'Barca'

Ernesto Valverde, entrenador del club 'culé' ha manifestado cual sería la verdadera razón por la cual Messi no toca la pelota al inicio del encuentro y sería porque el astro argentino “Da un paseo de reconocimiento”, asimismo, agregó que los jugadores de grandes cualidades como él tienen una visión diferente de los partidos.

“Los grandes jugadores no analizan el juego, lo interpretan. En el campo no puedes jugar, debes pensar. Messi se reserva los primeros minutos de cada partido para la interpretación", manifestó el ex técnico del Athletic de Bilbao, Villarreal y Valencia.

Dicho esto siguió argumentando la pregunta que ha causando más de una incógnita a los hinchas del fútbol ¿por qué la desconexión de la 'Pulga' durante los primeros momentos del encuentro?. pues Valverde lo sigue explicando así:

“Así él sabe perfectamente dónde están las debilidades de los rivales, cómo trabaja la defensa, dónde se posiciona cada hombre. Entonces, a medida que avanza el juego, se mete poco a poco”, indicó, confirmando el porque es considerado el mejor jugador del mundo por muchos expertos en el tema.

Lionel Messi: 'Pep' Guardiola y su apreciación sobre la 'Pulga'

En alguna oportunidad Pep Guardiola, técnico con el que logró su mejor versión y despegar a lo que es hoy, también se refirió sobre el tema de esta manera: "Está observando, caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta de él. No está fuera del partido, está participando. Mueve la cabeza. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar" expresó el ahora entrenador del Manchester City.