Valverde sobre derrota ante Atlético de Madrid: "En un par de jugadas nos remontaron" [VIDEO]

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, explicó las razones de la derrota que los dejó fuera de la final de la Supercopa de España. Para el entrenador de los catalanes estaban realizando un partido muy completo.

"Se trata de dominar y tener ocasiones, pero también de hacer los goles. Su mérito fue ése, hicimos todo para intentar ganar, nos anularon dos goles y no se pudo dar", manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Ernesto Valverde no dudó en elogiar al equipo de Diego Simeone tras lograr la remontada. Aunque lamentó que el VAR les anulara dos goles que pudieron cambiar el encuentro.

"Ha sido un partido que hemos dominado, incluso nos hemos repuesto al gol del Atleti. Al final, cuando parecía que teníamos el partido en la mano, en dos jugadas lograron la remontada", sostuvo.

Valverde también habló sobre los rumores de su salida y señaló que continuará con su labor, pero reconoce que los resultados influyen mucho en su permanencia.

"Los entrenadores nos movemos con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido. Siempre hay una inestabilidad permanente cuando no hay resultados o cuando pierdes. Eso no lo puedo controlar. Yo me dedico a lo mío", culminó.