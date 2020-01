Real Madrid vs Atlético Madrid: estadio, fecha, hora y canal de la final de la Supercopa de España 2020

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO vía Directv Sports | este domingo 12 de enero desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por la gran final de la Supercopa de España 2020. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City, mientras que será transmitido por Movistar+, Sky Sport y Directv Play. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Un derbi madrileño vuelve a ser el duelo decisivo en una final. Esta tarde, el Atlético Madrid logró eliminar al Barcelona, cuando no era favorito en la previa, ni durante el partido, con una gran reacción a poco del final. Así, tendrán que medirse con su clásico rival en la final de la Supercopa de España, un encuentro en el que ya se han visto las caras recientemente, con grato recuerdo para el colchonero.

El último duelo Real Madrid vs Atlético Madrid por la Supercopa fue en agosto del 2018, cuando todavía era a partido único. Los dirigidos por Diego Simeone lograron la victoria por 4-2, en un encuentro con emociones de inicio hasta el final, donde también remontaron en el tiempo extra, pues caían por 2-1 hasta los 79 minutos. Diego Costa brilló, pero hoy no está por lesión.

No obstante, los merengues también tienen buenos antecedentes ante su rival de turno, los cuales provienen de las finales que disputaron en la Champions League. La primera fue en 2014, cuando Real Madrid venció por 4-1, tras empatar 1-1 a poco del final del tiempo regular. El Atlético Madrid pagó caro la corta plantilla que tenían.

El siguiente enfrentamiento fue mucho más parejo, que terminó 1-1 en los 90 minutos más tiempo extra, pero en la tanda de penales, en ese entonces ya bajo las órdenes de Zinedine Zidane, lograron imponerse por 5-3. Así marchan los antecedentes a encuentro único, mientras que los más recientes duelos ligueros han sido parejos en el último tiempo.

✅ Sin rendirse 💪

✅ Con coraje 👊

✅ Con corazón ♥

✅ Creyendo 🙏

✅ Luchando juntos 🤝



👉 Pero sobre todo...

🔝 ¡CON VUESTRO APOYO! ¡GRACIAS AFICIÓN! 👏



🔴⚪#AúpaAtleti | ⚽#BarçaAtleti

|🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/o5Nyhy56og — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2020

De los últimos 6 enfrentamientos por LaLiga, 5 terminaron en empate (tres veces 0-0 y dos ocasiones 1-1). El único triunfo fue del Real Madrid, por 3-1. Aunque, esta vez las cosas cambian, pues tendrán muchas ausencias, vitales en el esquema que ahora proponen. Recordemos que Karim Benzema, Gareth Bale y Eden Hazard están lesionados. Isco y Jovic son ahora las caras en ofensiva.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Atlético Madrid?

Real Madrid vs Atlético Madrid se enfrentan este domingo desde la 1:00 p.m. / hora peruana en el estadio King Abdullah Sport City en Yeda, Arabia Saudita.

A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España

Perú: 1.00 p.m.

México (Centro): 12.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.00 a.m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 1.00 p.m.

Argentina: 3.00 p.m.

España: 7.00 p.m.

España (Islas Canarias): 6.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

Brasil: 3.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Canadá: 1.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 p.m.

Guatemala: 12.00 p.m.

Honduras: 12.00 p.m.

El Salvador: 12.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 7.00 p.m.

Francia: 7.00 p.m.

Alemania: 7.00 p.m.

Portugal: 6.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 6.00 p.m.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO Posibles alineaciones en la final de la Supercopa de España

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Jovic.

XI Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Héctor Herrera, Saúl; Joao Felix, Morata.

¿Cómo ver Real Madrid vs Atlético Madrid?

El Real Madrid vs Atlético Madrid se jugará en Arabia Saudita, pero todo el mundo amante del fútbol podrá ver el clásico válido a la Supercopa de España EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por final Supercopa de España 2020?

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía

DirecTV Go. DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

¿En qué canales VER el Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Arabia Saudita: Saudi Sports 1

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Atlético Madrid, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.