Real Madrid derrotó 4-1 en penales al Atlético de Madrid y es campeón de la Supercopa de España [VIDEO]

El Real Madrid celebra un nuevo título, esta vez a nivel local y ante el clásico rival de la ciudad. El equipo dirigido por Zinedine Zidane dejó atrás todos los problemas en la conformación de su equipo base y logró vencer al Atlético Madrid en la Supercopa de España 2020.

Las emociones iban a estar presentes, más si se trata del Derbi de Madrid. A pesar de no contar con sus estrellas en ofensiva, el Real Madrid supo imponerse en lo colectivo, aunque con sobresalientes actuaciones en ciertas zonas, como lo ha sido con Federico Valverde.

El partido fue de ida y vuelta, en el que los portero Jan Oblak y Thibaut Courtois brillaron con sus atajadas. Álvaro Morata y Ángel Correa ahogaron sus gritos de gol por la presencia del belga, mientras que Rodrygo, Valverde, Modric y demás no lograron vulnerar al esloveno.

Las acciones seguía en su desarrollo parejo, extendiéndose primero a los 30 minutos extra. En esta etapa, las posibilidades de gol llegaron y el Atlético Madrid estuvo cerca del primer tanto con un genial contragolpe, que Álvaro Morata se alistaba para definir frente al arco.

Sin embargo, cuando el atacante español se alistaba a definir, sufrió de una terrible falta. Federico Valverde era el último que lo seguía y se barrió con todo, evitando el gol, pero se ganó la expulsión. A pesar de ello, el contexto hizo que no se gane ninguna crítica, al contrario.

Ya en la tanda de penales, el Atlético volvió a fallar. Saúl Ñíguez y Thomas Partey no pudieron vulnerar a Courtois, mientras que el Real Madrid hizo gala de su jerarquía. Dani Carvajal, Luka Modric, Rodrygo y el capitán Sergio Ramos anotaron. Título de la Supercopa de España.

Zinedine Zidane ha dirigido 9 finales con el Real Madrid (3 Champions League, 2 Supercopa de España, 2 Mundial de Clubes y 2 Supercopa de Europa). Todas las ganó.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO | PENALES

Disparo 4: Sergio Ramos anota con calidad (Real Madrid)

Disparo 3: Luka Modric anota con calidad (Real Madrid) - Trippier anota (Atlético Madrid)

Disparo 2: Rodrygo anota con susto (Real Madrid) - Thomas Partey remata y Courtois contiene (Atlético Madrid)

Disparo 1: Dani Carvajal anota (Real Madrid) - Saúl Ñíguez remata al poste (Atlético Madrid)

FINAL: Real Madrid 0-0 Atlético Madrid

120' El árbitro añade 1 minuto.

119' Centro de Mendy desde la izquierda, pero no tiene destino.

118' ¡UFFF! Tiro de esquina para el Atlético, que sigue con una acción fuera del área. Remate de Correa, pero Courtois contiene.

117' ¡UFFF! Gran desborde de Ángel Correa (Atlético), que remata tras dejar en el camino a Mendy. Courtois salva casi sobre la línea.

115' TARJETA AMARILLA: Savic (Atlético) y Carvajal (Real) sancionados por iniciar una pelea.

114' TARJETA ROJA: Valverde (Real Madrid) expulsado por evitar que Morata quede solo frente a Courtois.

113' Valverde (Real Madrid) centra desde la derecha, pero saca Savic de cabeza.

112' TARJETA AMARILLA: Carvajal (Real Madrid) amonestado.

111' El árbitro se detiene un instante para recibir comunicación del VAR, pero no hay nada por cobrar.

110' ¡UFFF! Remate potente de Modric que Oblak contiene y en el rebote Rodrygo engancha, para luego rematar. Otra vez Oblak contiene, pero deja un rebote peligroso. El mismo volante brasileño iba a aprovechar el error en la comunicación de Trippier.

109' Se arma el contragolpe del Atlético, con Ángel Correa, pero la marca de Ramos es eficiente.

108' Presión del Real Madrid, pero no llegaron con claridad.

107' ¡UFFF! Morata (Atlético) remata de tijera, pero Courtois salva con la punta del pie izquierdo.

106' El segundo tiempo extra ha iniciado.

DESCANSO

104' Rodrygo (Real) centra, pero es bien bloqueado.

103' Carvajal combina con Rodrygo, pero se cierra bien el Atlético.

102' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Vinícius Jr por Kroos.

101' Gran acción individual de Modric por la derecha, que centra y Mariano conecta. Totalmente desviado.

100' CAMBIO EN ATLÉTICO: Ingresa Santiago Arias por Joao Felix.

99' El Atlético empieza a perder consistencia en el aspecto físico.

98' CAMBIO EN ATLÉTICO: Savic ingresa por Giménez.

97' Modric (Real) se mete al área rival, ante tres rivales, pero no logró rematar.

96' Combinación de pases del Real Madrid en la mitad del campo.

94' Salida para el Real Madrid, por bajo, llegan a campo rival, pero sin profundidad.

93' Tiro de esquina del Atlético. Giménez conecta, pero elevado.

92' ¡UFFF! Gran combinación de pases que deja a Vitolo (Atlético) con opción de remate. Es al primer poste, pero Courtois contien en el primer poste.

91' El tiempo extra está en marcha.

FINAL TIEMPO REGULAR: Real Madrid 0-0 Atlético Madrid

90+3' ¡UFFF! Remate de Thomas directo a puerta, pero Courtois logra reaccionar.

90+2' Falta contra Ángel Correa (Atlético) y hay tiro libre.

90+1' ¡UFFF! Rodrygo (Real) remata de volea dentro del área, pero a las manos de Oblak.

90' El árbitro añade 3 minutos al partido.

89' Pase profundo para Llorente (Atlético), pero llevó mucha potencia y se perdió por la línea de fondo.

88' CAMBIO EN ATLÉTICO: Sale Lodi para que ingrese Llorente.

87' Tiro libre para el Real Madrid, desde tres cuartos de cancha.

86' Otra vez un pase en busca de la velocidad de Mariano (Real), pero no llega a destino.

84' Mariano (Real) avanza con gran velocidad por la izquierda, pero no tiene compañía y se le va el balón por el lateral.

83' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Mariano por Jovic.

82' Se arma el contragolpe de Real Madrid, pero el pase para Rodrydo es muy largo.

81' Vitolo se abre por la izquierda, combina con Lodi y buscan a Morata, pero no hay conexión.

80' Tiro de esquina para el Atlético. Centro que José María Giménez conecta, pero logran desviar su remate.

79' ¡UFFF! Morata (Atlético) quedó en el mano a mano, ante la fragilidad defensiva de Ramos. Remata, pero Courtois contiene en el primer poste.

78' Subida de Rodrygo, que cede para Kroos, pero siguen retrocediendo al no encontrar espacios.

77' Ataque del Real Madrid por la izquierda, pero comenten falta en ofensiva.

76' Valverde (Real) es muy movedizo, aunque sin espacios e ideas claras.

75' TARJETA AMARILLA: Thomas (Atlético) amonestado.

74' Real Madrid hace fuerza otra vez y sale del dominio rival.

72' Tras un largo tiempo de posesión sin resultados, el Atlético tiene que retroceder hasta su campo.

71' A pesar de tener la posesión, el Atlético Madrid no tiene profundidad.

70' Salida desde puerta para el Atlético Madrid, por bajo, con paciencia.

69' Ahora es el Real Madrid el que permanece en su campo, esperando lo que haga su rival.

68' ¡UFFF! Gran contragolpe del Atlético. Vitolo filtra para Lodi, pero este remata a puerta muy elevado.

67' ¡UFFF! Valverde (Real Madrid) se pierde el gol dentro del área chica. Centro de Jovic que el uruguayo conecta rumbo al césped, pero el balón choca en su propia rodilla. Se salva el Atlético.

66' Real Madrid dominando en campo rival, de un lado a otro, con paciencia.

65' Atlético Madrid no logra hacerse con el balón. Cometen falta constantemente.

64' Falta de Morata contra Casemiro en la mitad de la cancha.

63' Lodi (Atlético) se va en la proyección, pero Carvajal lo cierra sin apuros.

62' El encuentro se detiene un instante por la atención que debe recibir Sergio Ramos.

61' Sentido Sergio Ramos (Real Madrid), tras un choque con José María Giménez.

60' Rodrygo (Real Madrid) llega por la izquierda, pero sin peligro para Oblak.

59' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Rodrygo por Isco.

58' Gran proyección de Vitolo (Atlético) por la izquierda, pero Carvajal lo cierra sin problemas.

57' Modric (Real Madrid) remata de larga distancia, pero se va desviado por el poste izquierdo.

56' CAMBIO EN ATLÉTICO: Ingresa Vitolo por Herrera.

55' Oblak (Atlético) conversa con el árbitro por una falta que recibió Joao Feliz de Valverde.

54' Combinación de pases del Real Madrid en ofensiva, con calidad, pero sin espacios.

50' Jovic (RM) remata y balón rozó el palo de Oblak. Real Madrid 0-0 Atlético Madrid.

48' Jović queda mano a mano pero Giménez salva el arco "colchonero".

Ya se juega el segundo tiempo en King Abdullah Sports City (Jeddah).

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo en King Abdullah Sports City (Jeddah).

42' Cabezazo de Casemiro (RM). Pasó cerca del travesaño.

38' Fierrazo de Mendy (RM) que ataja Oblak. Genial escapada del lateral.

28' Dispara de Valverder (RM) al arco de Oblak. Pasó cerca.

19' Fierrazo de Álvaro Morata (AM) desde lejos. ¡Uff!

13' Ramos falla en salida y João Félix falla en el área. ¡Increíble!

12' Falta de Isco contra Trippier.

8' Otro remate del Real. Esta vez Modric dispara al arco de Oblak que contuvo el balón.

4' Remate de Casemiro (R). Atajó Oblak.

1' Arranca el partido en el King Abdullah Sports City.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Jovic.

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Lodi, Correa, Herrera, Thomas, Saúl, Joao Félix, Morata.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE Gratis | Equipos se enfrentan en partidazo por la final de la Supercopa de España este domingo 12 de enero desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el King Abdullah Sports City.

El encuentro será transmitido vía DirecTV Sports, sin embargo, podrás vivir el MINUTO A MINUTO del cotejo a través de Líbero.pe con lo mejor en incidencias y pormenores para que no te pierdas un solo detalle de la final.

De esta manera, Real Madrid al mando del técnico Zinedine Zidane buscará hacer de este partido el arranque perfecto para la temporada 2020, pues consagrándose en esta competencia como los mejores, se llevarían el primer título del año a casa y serviría además, como buen augurio de acuerdo a lo que se vendrá en el fútbol internacional.

Por su parte, Atlético de Madrid no le dejará el camino muy fácil, pues pese a no llegar como los grandes favoritos para algunos, el equipo del 'Cholo' Diego Simeone, llega a este cotejo con una exquisita racha de encuentros ganados (5), por ello no querrán romper la bendición que consigo traen.

Esta diferencia lo sabe muy bien Sergio Ramos, pues a través de una conferencia de prensa comentó lo que siente al jugar con Atlético de Madrid; no es un rival fácil de vencer: "Es un rival incómodo, con un grandísimo entrenador, y un grandísimo equipo. Lucha hasta el último rayo de esperanza. Estamos preparados y vamos a muerte por el título. Queremos mantener el porcentaje de títulos contra el Atlético".

Por su parte, Saúl, volante de Atlético comentó lo que significa medirse con Real Madrid, uno de los poderosísimos del mundo en el ámbito del balompié: "El equipo saca lo mejor de sí cuando nos vemos contra las cuerdas, pero tenemos que evitar vernos en esa situación".

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Jovic.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Héctor Herrera, Saúl; Joao Felix, Morata.

