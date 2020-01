Edison Flores y el impresionante salario que tendrá en el DC United de la MLS

La carrera de un futbolista es corta y si existe la posibilidad de asegurar el futuro, bienvenido sea. En ese sentido, se entiende el más que seguro fichaje de Edison Flores por el DC United de la MLS.

Aunque el peruano diera un paso adelante en su evolución futbolística con Pablo Guede en Morelia, la oferta del DC United pudo más y el 'Orejas' aceptó la oferta deportiva y económica desde la MLS para jugar en su cuarto país en el extranjero.

Ahora bien, desde México algunos comunicadores expresaron su malestar por el destino futbolístico de Edison Flores en base a la oferta económica que el peruano no quiso rechazar y Pablo Maurer, reconocido periodista estadounidense, desveló las cifras de la operación para llevar al peruano a la MLS.

Según Maurer, la cifra exacta que pagará el DC United al Morelia será de 5 millones de dólares y así descartando las informaciones que aseguraban que era 10, aunque aquellos 5 'kilos' podrían aumentar en función a un par de variables acordadas con el club mexicano.

Además, Edison Flores ganará un sueldo millonario: 2 millones de dólares por cada una de las tres temporadas por las que firmará con el DC United, aunque con la posibilidad de extender a dos más.

La llegada de Pablo Guede al Morelia fue fundamental para que sea vea la mejor versión de Edison Flores en el club mexicano. Extremo por naturaleza, el entrenador argentino transformó al peruano en segunda punta para así dinamizar y liderar los ataques de su equipo, además de activar su golpeo de balón desde la frontal del área.

La decisión de Guede fue revolucionaria para Flores y el Morelia: el 'Orejas' ofreció los mejores números de su carrera en el extranjero con 7 goles y 4 asistencias en 21 juegos con el club mexicano en el Apertura 2019. Ahora bien, la gran pregunta es si el peruano seguirá como segundo punta en la MLS o volverá a la banda con el DC United. La respuesta recién podrá verse oficialmente en marzo, fecha pactada para el inicio de la liga estadounidense.

#DCU’s deal for Edison Flores is 99% over the line.



Terms I’m hearing:



$5 million transfer fee, could rise another 250-500k if the player and club meet certain performance metrics/goals.



$2 million salary per year for 5 yrs.



3 yrs + 2 individual option years.