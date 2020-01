Ernesto Valverde y su sentida carta con la que se despide del Barcelona: "Toda la suerte del mundo"

Barcelona no aguantó perder otro partido trascendental y decidió prescindir de los servicios de Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo culé y poner en su lugar a Quique Sétien. Ante esto el ya ex técnico 'culé' dejó una carta abierta al club, hinchas y jugadores que lo acompañaron desde su llegada en el 2017.

Ernesto Valverde ha demostrado ser un hombre integro y 100% profesional, pues ante todo lo ocurrido con el club y los rumores de su salida que llegan desde año pasado ha decidido despedirse del club de la mejor manera y con una gratas palabras donde reconoció haber vivido buenos y malos momentos.

Este martes el club 'azulgrana' publicó en sus cuentas oficiales algunas palabras que dejó Valverde en su sentido mensaje de despedida, donde se mostraba muy agradecido por la oportunidad de haber dirigido al Barca.

Barcelona: Sentida carta de Ernesto Valverde

“Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos.

Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya”.

Barcelona: Ernesto Valverde se despide de los jugadores

La mañana del último martes el ex técnico del Barca se dirigió hasta la Ciudad Deportiva de Joan Gamper para despedirse de la plantilla del Barcelona y de los trabajadores, durante la que fue la primera sesión de entrenamiento de Quique Setién.