DC United presentó a Edison Flores como su nuevo jugador

Oleado y sacramentado. Edison Flores fue presentado por DC United como su principal refuerzo. Tras varios días negociando con Monarcas Morelia, el cuadro estadounidense llegó a un acuerdo con los mexicanos para comprar el pase del jugador de la Selección Peruana.

Mediante sus redes sociales, DC United anunció la incorporación de Edison Flores a sus filas. Con el mensaje: "¿Es esto lo que estabas esperando? Edison Flores, bienvenido al Distrito". La publicación estuvo acompañado con un vídeo con las mejores jugadas de 'Orejas'.

Como era de esperarse los hinchas de United felicitaron a Edison y le pidieron compromiso con el equipo. Los estadounidenses pagaron 5 millones de dólares por el pase del jugador de la Selección Peruana.

Is this what you’ve been waiting for? 😉@edisonflores135, Bienvenido al Distrito. pic.twitter.com/cjG4HK9Ll0