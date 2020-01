Arsenal anunció fichaje de Pablo Mari cedido por Flamengo | FOTOS

Arsenal de Inglaterra sorprendió en el mercado de pases al oficializar el fichaje del español, Pablo Mari defensa que llega del Flamengo de Brasil y que salió campeón de la Copa Libertadores 2019 tras vencer a River Plate en el estadio Monumental de Lima.

Flamengo decidió prestar al español de 26 años al Arsenal hasta junio del 2020. Por ahora, Pablo Mari es el primer fichaje de los "Gunners" desde la llegada de Mikel Arteta, actual entrenador y que fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City donde estuvo el español pero no logró debutar y fue prestado a clubes de Girona, NAC Breda y Deportivo La Coruña.

Pablo Mari llegó al Flamengo a mediados del 2019 tras ir disputando la segunda de España con Deportivo La Coruña. Jorge Jesús decidió traer al español a Brasil, donde logró ser titular en el "Mengao" y pieza clave para que ganen el Brasileirao y la Copa Libertadores 2019.

Pablo Mari is set to join us on loan until the end of the season.



