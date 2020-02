Inter de Milán ya da por perdido a Lautaro Martínez y ya le escogieron a su sucesor

El centrodelantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, estaría viviendo sus últimos días en Italia. Sus buenas participaciones en el Calcio, así como en la UEFA Champions League ha generado que se despierte el interés en los clubes más poderosos de Europa.

Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e incluso Juventus son los clubes que siguen muy cerca al 'Tanque'. Según la información de 'La Gazzetta dello Sport', la directiva neoazzurri ya se hizo la idea de que perderán al futbolista dentro de muy poco.

Y es por ello que ya han bosquejado al posible reemplazante: Pierre Aubameyang. El jugador gabonés actualmente milita en Arsenal, sin embargo, las pocas aspiraciones a títulos generarían su cambio de liga. Se podría pensar que los 70 millones de euros que exige Arsenal sería un problema, pero los casi 111 millones de dólares que recibirá Inter de Milán por Lautaro Martínez cubre todo.

Inter de Milán tiene plan B

La directiva de Inter de Milán tomó conocimiento que Pierre Aubameyang no ha extendido su contrato con Arsenal. El vínculo contractual termina en 2021 y ello sería aprovechado por los italianos, sin embargo, la posible salida de Lautaro Martínez generaría un gran vacío y es por ello que se apuraría su llegada (pagando la cláusula de rescisión).

No obstante, en caso de no prosperar las negociaciones, la dirigencia italiana tiene un nombre en carpeta: Tahith Chong. El delantero de 20 años en Curazao sería una apuesta de cara al futuro. Fue fichado por Manchester United, pero no alcanzó espacio dentro del cuadro.