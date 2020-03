Arsenal vs Porsmouth EN VIVO por la quinta ronda de la FA Cup

Arsenal vs Porsmouth EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Se enfrentarán desde las 14:45 p.m. (hora local) en el Fratton Park, por la quinta ronda de la FA Cup. Podrás seguir todas las incidencias del partido, con todos los datos y estadísticas, a través de Libero.pe.

Arsenal qui vio aplazado su encuentro ante el Manchester City por la jornada 28 de la Premier League, buscará avanzar en la FA Cup para esto tendrá que vencer al Porsmouth, equipo que milita en la tercera división del fútbol inglés.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta no quiere dejar nada al azar y saldrá con lo mejor de su equipo para buscar un triunfo, luego de la sorpresiva eliminación que sufrió en los dieciseisavos de final de la Europa League a manos del Olympiacos.

Los 'Gunners' quiere reinvidicarse de esta terrible derrota en la FA Cup, torneo en el que sigue vigente y con chances de poder llegar hasta la final, ya que por la Premier League no andan tan bien, pues su irregular rendimiento lo ubica en el puesto 10 de la tabla de posiciones muy lejos de la zona de acceso a la Champions League y Europa League.

Porsmouth, por otro lado llega consciente de su inferioridad ante su rival, sin embargo dará pelea pues llegan de dos victorias consecutivas.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Porsmouth?

Perú: 12:45 p.m.

México: 11:45 a.m.

Ecuador: 12:45 p.m.

Estados Unidos: 12:45 p.m.

Colombia: 12:45 p.m.

Argentina: 2:45 p.m.

España: 1.45 a.m.

Uruguay: 2:45 p.m.

Paraguay: 2:45 p.m.

Chile: 1:45 p.m.

Brasil: 2:45 p.m.

Bolivia: 1:45 p.m.

Venezuela: 1:45 p.m.

Canadá: 12:45 p.m.

Italia: 18:45 p.m.

Francia: 18:45 p.m

Alemania: 18:45 p.m

Portugal: 18:45 p.m

Holanda: 18:45 p.m

Inglaterra: 18:45 p.m

Arsenal vs Porsmouth EN VIVO | Canales de transmisión

Perú: ESPN 2

España: Movistar LaLiga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Barbados: SportsMax 2, SportsMax App y ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live

Italia: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y Fanatiz USA

Japón: WOWOW y DAZN

Austria: DAZN

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Sportklub 1 Croatia

República Checa: Digi Sport 2 y DIGI GO

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App y Sky HD

El Salvador: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Nigeria: SL4G, SuperSport 7 Africa, DStv Now, Canal+ Sport 2 Afrique

Noruega: TV2 Sumo, TV2 Sport Premium y Strive Sport

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO el Arsenal vs Porsmouth por La Liga?

Si quieres seguir en Internet el Arsenal vs Porsmouth EN VIVO, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Cómo ver el Arsenal vs Porsmouth ONLINE EN DIRECTO?

Para aquellos que no puedan ver el partido, podrán seguir un Minuto A Minuto con todas las incidencias del partido y un resumen con los goles al final, a través de Libero.pe.