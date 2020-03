Tres jugadores del Leicester en cuarentena tras mostrar síntomas del coronavirus [FOTO]

El mundo de los deportes se encuentra sumergido en una profunda preocupación debido al creciente número de casos de coronavirus que han generado que varias competencias sean canceladas.

Pero eso no es todo, también muchos duelos de las principales ligas de fútbol han tomado la decisión de jugar a puertas cerradas para evitar la propagación del coronavirus entre más personas. Sin embargo, las muertes no cesan.

Ahora último, se conoció que tres jugadores de Leicester han presentado síntomas de esta enfermedad que también es conocida como COVID-19. Incluso, el mismo estratega del club fue el que confirmó la noticia.

“Tenemos varios jugadores que han mostrado síntomas. Hemos seguido los procedimientos y, como precaución, se han mantenido alejados de la plantilla”, declaró Brendan Rodgers en la antesala del duelo ante Watford.

A pesar de la preocupación en la población mundial, en Inglaterra no se ha decretado que los partidos de la Premier League se jueguen a puertas cerradas. Ello debido a que el gobierno de aquel país tiene la situación bajo control.

Cabe mencionar que el único choque que ha sido aplazado ha sido el Manchester City vs Arsenal tras el contacto del dueño del Olympiacos y Nottingham Forest, Evnagelo Marinakis, con algunos jugadores ‘gunners’.

