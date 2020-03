Ángel Cappa cuenta detalles de cómo vive aislado en España por el coronavirus

Ángel Cappa se encuentra radicando en España desde hace años. Acompañado de su esposa y su hijo Jorge, el exentrenador de Universitario contó como vive su aislamiento por el coronavirus y criticó al gobierno de Argentina por las medidas que viene tomando para combatir el covid-19.

España se encuentra en Estado de Emergencia. La cantidad de infectados y el número ascendente de muertos a causa del virus covid-19 obligaron al gobierno español a tomar medidas extremas. Ángel Cappa señaló que desde hace una semana no sale de su casa.

"Estamos encerrados en casa y sólo salimos de a uno a comprar. Lo único que abren son las farmacias y los supermercados. También los estancos para los fumadores, sino se vuelven locos", señaló el entrenador de la San Martín a infobae.

Fiel a su estilo, Cappa analizó porque a las personas les cuesta acatar las medidas de gobierno y realizan compras desmesuradas de los implementos de limpieza. Una actitud que fue criticada por el entrenador retirado.

"Estamos criados en el individualismo. Hay mucha gente histérica que compra infinidad de cosas como si se terminara el mundo mañana. Ayer en una hora se llevaron toneladas de papel higiénico. Es algo demencial. Hoy, ya hay 1000 infectados más en España. Se vive con mucha paranoia. Y mucho miedo”, indicó.

Ángel Cappa y las actividades que realiza en el periodo de cuarentena

"Hay un hábito que hay que aprender a adquirir y lamentablemente no se contagia, que es la lectura. Aprovecho para leer y escribir mucho en estos momentos. Escucho música y veo películas. No me aburro. No tengo tiempo de aburrirme", señaló Cappa.

La realidad en Madrid y en varios lugares del mundo a causa del coronavirus

“En Madrid se están muriendo en los hospitales porque hay pocos respiradores y, como afecta a los pulmones, se necesitan más. Entonces, como no dan abasto, los médicos con los materiales y hay mucha gente afectada a punto de morir, tienen que elegir entre a quienes dejan morir y a quienes le salvan la vida. Se producen situaciones tremendas. Por ejemplo, el otro día tuvieron que elegir entre un muchacho de 40 años con tres hijos y un anciano de 80. Al viejo lo saludaron y le pusieron el respirador al joven”, expresó.

Ángel Cappa cuestiona al gobierno argentino por las medidas que tomó para combatir el coronavirus

"No entiendo cómo no se toman las medidas drásticas ahora, antes de que se propague más, ya que estamos a tiempo. Me deja perplejo", indicó Ángel Cappa, una persona que vive pendiente de la realidad de su país natal.