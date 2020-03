Premier League: Sean Dyche es el hombre que destaca con su ‘juego rústico’ en el Burnley [VIDEOS]

La Premier League anunció hace algunas horas los premios lo mejor del mes de febrero, teniendo una de sus categorías a la entrenador. Sorpresivamente para muchos, la organización eligió a Sean Dyche, DT del Burnley, como el mejor, por encima de Pep Guardiola o Klopp.

Pinta de un tipo rudo, mirada penetrante y mínimo movimiento de los músculos a la hora de reír por un gran resultado... ese es Sean Dyche. Un técnico que hace poco por gustar al público rival, o a los televidentes que no son hinchas de su equipo, pero hace mucho por ganar.

Manteniéndose estrictamente pegado a lo táctico y sacando provecho del juego aéreo, Sean Dyche ha convertido al Burnley en una piedra dura de mover para el resto de clubes de la Premier League. Así, el equipo que hace de local en Turf Moor se va asentando bien en primera.

👔 Congratulations to Sean Dyche who is the @BarclaysFooty Manager of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/hypXauxz0w