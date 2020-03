Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 18 de marzo de 2020

Partidos de hoy miércoles 18 de marzo, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Campeonato Paraibano Potiguar Hong Kong Primera división Nigeria Singapur Nicaragua ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 18 DE MARZO

01.30 horas Lee Man Warriors vs Kitchee - Hong Kong

06.45 horas Balestier Khalsa vs Hougang - Singapur

06.45 horas Tampines vs Lion City

09.30 horas Adamawa Utd vs Enymba - Nigeria

10.00 horas Dakkada FC vs Enugu

10.00 horas Jigawa Golden Stars vs Heartland

10.00 horas Lobi Stars vs Ifeanyi Ubah

10.00 horas MFM FC vs Abia Warriors

10.00 horas Nasarawa vs Akwa United

10.00 horas Plateau vs Kwara

10.00 horas Rivers United vs Warri Wolves

​​​​​​​10.00 horas Sunshine Stars vs Katsina UTD

​​​​​​​10.00 horas Wikki Tourist vs Kano

13.15 horas Sport PB vs Nacional de Patos - Campeonato Paraibano

18.15 horas Botafogo PB vs Sousa

18.00 horas America-RN vs Globo . Campeonato Potiguar

20.00 horas Esteli vs Jalapa - Nicaragua

20.00 horas Ferretti vs Managua FC

20.00 horas Juventus Managua vs Sabanas

20.00 horas Ocotal vs Chinandega

20.00 horas Real Madriz vs Diriagen



HONG KONG

La máxima categoría de Hong Kong sigue en marcha, a pesar del contagio por coronavirus en las cercanías. Por la reprogramada fecha 3, Lee Man Warriors recibirá al Kitchee, que necesita de una victoria para subirse a la punta, igualando a Guangzhou R&F (22 puntos).



SINGAPUR

En Singapur también sigue en marcha la Premier League, siempre a puertas cerradas. Balestier Khalsa recibie a Hougang y podría meterse en lo más alto, aunque en paralelo Tampines podría alejarse en lo más alto cuando choque con el Lion City.



NIGERIA

La NPFL de Nigeria también sigue en juego, aunque algunos equipos todavía tienen algunos partidos en deuda. El más atractivo será el Plateau vs Kwara, pues el local podría dispararse y hundir más a su rival en el descenso.



CAMPEONATO PARAIBANO

El torneo Paraibano en su Jornada 8 de grupos seguirá jugando, pues al ser autónomo no se detuvo tras la decisión de la CBF el último domingo.



CAMPEONATO POTIGUAR

Lo mismo sucede en el Potiguar, con un choque entre dos equipos con pretensiones. Globo podría dejar lejos al America RN con una victoria, pero también un tropiezo los sacará de la zona de clasificación (2° lugar).



NICARAGUA

En tanto, el torneo Clausura de Nicaragua sigue en marcha. La fecha 9 inicia, con la gran posibilidad de Managua FC de subirse a la punta si vence a Ferretti, que tiene las mismas expectativas. Choque atractivo entre el segundo y tercero.