Mario Alberto Kempes: "Tengo 65 años y si me contagio, pues ahí nos vemos"

El coronavirus puede llegar a ser letal en las personas de mayor edad, por eso el ex delantero de la Selección Argentina, Mario Alberto Kempes, sabe que tiene que tener total cuidado con el virus y reveló cómo vive esta pandemia.

Desde Miami, el ex futbolista en una entrevista con un medio extranjero reveló su punto de vista sobre el COVID-19. "Hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno. Espero que en Argentina recapaciten un poco con toda esta situación. Somos muy especiales los argentinos. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Cuando llegue el invierno va a ser peor", señaló.

Además, confesó que le preocupa poder recaer en manos del virus, pues sabe que por su edad (65) será complicado enfrentarlo. "Yo tengo 65 años y tengo seis bypass, si me contagia un bichito de estos pues allá nos vamos", expresó ‘El Matador’.

El ex futbolista comentó sobre cómo se vive el aislamiento en Estados Unidos, pues recordemos que el país norteamericano es el tercero con mayor cantidad de contagios a nivel mundial.

"Hay zonas que están muy afectadas y otras que no tanto. Los restaurantes y esas cosas las han cerrado, las que generan multitud, todo lo que reúna 20 personas no se puede. Tampoco invitar a comer un asado en casa”, agregó el ex mundialista, que se encuentra lejos de su país de origen.

Finalmente, aprovechó para referirse a la sociedad, pues como ya sabemos, aún hay bastantes personas que creen que esto se trata de un juego. "Mucha gente todavía no entiende y le cuesta seguir las reglas. En ciudades tan grandes como Nueva York o Boston es muy difícil que la gente se quede adentro de su casa. Al haber muchos turistas se salen las cosas de control”, sentenció.

¿Quién es Mario Alberto Kempes?

El ex futbolista argentino con sus 68 años de edad, tuvo una larga carrera futbolista que trascendió varios continentes. Comenzó en el Instituto Atlético Central de Córdoba en 1972, tras eso logró llegar a Rosario Central donde su gran fútbol lo terminó llevando al Valencia.

En España continuó mostrando su gran nivel por varias temporadas. En 1981 volvió a Argentina y fichó por River Plate, en donde se quedó hasta 1982, que volvió al Valencia. Tuvo un largo paso por el fútbol austriaco, jugando por tres diferentes clubes (First Vienna, Poiten y Kremser).

Ya en el epílogo de su carrera, volvió a nuestro continente para jugar eb el Arturo Fernández Vial de Chile. Finalmente, en 1996 fichó por el Pelita Jaya de Indonesia, donde se retiró.

Sin embargo, con la Selección Argentina fue donde se consagró. Salió campeón del mundo en el 78’, cuando la albiceleste le ganó por 3-1 a Holanda y ‘El Matador’ anotó dos goles en aquella ocasión.