Excompañero de Messi: "Lo vi llorando como un niño por la selección"

En los Juegos Olímpicos Pekin 2008, la selección Argentina se coronó campeona gracias a una generación dorada que contaba con un jovensísimo Lionel Messi.

En aquella oportunidad, Oscar Ustari compartió vestuario con la ‘Pulga’ y también lo hizo en el Mundial de Alemania 2006. Es decir, lo conoce muy bien. Por ello, reveló un impactante momento que vivió con él.

"Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo sí te puedo decir que lo vi llorando como un niño por lo que pasaba en la selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él", dijo Ustari para el programa Super Mitre Deportivo.

"Me acuerdo que en la Copa América del 2011, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado", contó el ahora arquero del Pachuca de México. "No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto", agregó.

EL DATO

Oscar Ustari firmó por un año con opción a dos más en el Pachuca de México, club donde milita Christian Cueva.